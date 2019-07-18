我們都看過美國太空人在50年前登陸月球的畫面，但同時也曾看過一些哏圖，是太空人在月球上蹦蹦跳跳的視頻，他們看起來玩得開心的如同孩子一樣，而且也和孩子一樣經常跌倒。其實，太空人的跌倒是有科學原因的。

科學警報(Science Alert)報導，NASA保留了一系列太空人身穿太空服、在月球上跑跳與摔倒的影片。不過，他們之所以保留這些影片，可不止是「看起來很好笑」而已。研究人員對每一次摔倒都進行了詳細的分析，研究我們的身體在低引力環境會出現的哪些不適應。

我們都知道月球比地球來的小，引力只有地球的1/6，原本80公斤重的太空人，在月球上的重量只剩下13.3公斤。聽起來很不錯，然而情況沒有那麼簡單，雖然「重量」下降了，但「質量」卻不變，因此慣性也就保持不變—慣性和質量相關，和重量無關。所以，對行走的太空人來說，月球環境下活動，感覓是非常奇特的。NASA的研究人員儘可能精確地描述每次摔倒的情況，並分析其中的原因。

Astronauts falling on the Moon

在阿波羅15號的登月任務中，他們研究了太空人在各種月球地形上活動時的新陳代謝率，包括上坡、下坡與平地的行動情況。在阿波羅16號的登月任務中，他們評估了人類在月球和地球上的敏捷程度，以及運動狀況的差異，以便更好地了解月球引力以及它對人類在月球表面的運動狀況的影響。

NASA描述阿波羅15號指揮官大衛·史考特(David Scott)的一次跌倒全過程：大衛開始朝一片新區域移動……他繞過一片碎石，然後右腳踏進一個小坑，結果身體失去平衡。他踏出左腳，滑過一塊小石頭，結果卻在鬆散的表層土壤上打滑。當他試圖使雙腳回復重心時，卻增加了前行速度。隨後，他跌倒了，他下意識的伸出雙手阻止摔跤，沒想到他左半身落地，身體逆時針翻滾、背部著地，然後滾出了攝影機的視野範圍。

研究人員深入分析每次摔倒，並探究背後的原因：太空人為何摔倒？又如何重獲平衡？阿波羅16號的查爾斯·杜克(Charles Duke)在取鉗子的時候踩在了鉗子上，結果失去了平衡。約翰·楊也由於取東西(刷子、樣品袋)而跌倒過。顯然月球表面土層鬆散乾燥，摩擦力較小，這也是太空人常常導致摔跤的原因。

人類也許很快能夠再度踏上月球，因此這些信息非常有用。另外，觀看太空人跌倒的影片真的是一大樂子。

我們或許慶幸自己不是太空人：你能想像自己的每一次摔跤都被NASA永久存檔嗎？實際上，這完全是值得的。

(中時電子報)