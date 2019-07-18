古力娜扎收到一匿名花籃，「猴子」符號與昔日張翰叫她的愛稱一樣，引起外界聯想。（圖／翻攝自微博）

大陸女星古力娜扎外型甜美，有「新疆維納斯」之稱，和男星張翰有過一段3年戀情，最後於前年10月分手，但今年不時有兩人復合傳聞，近日女方在新劇記者會收到一個匿名花籃，被發現賀卡上有段內容耐人尋味，引來外界瘋猜是否真與張翰復合了？

古力娜扎的新戲《歸還世界給你》將於明（19日）開播，近日舉行記者會，就有網友PO出當天收到的祝賀花籃裡，有一個相當神秘沒有署名，而賀卡上也僅有一句「祝猴子新劇收視長虹！」當中，「猴子」是以符號代表。而在古力娜扎過去與張翰交往期間，男方即稱呼她為「小猴子」，常在以前的放閃文中，常出現猴子符號，因此不禁令人聯想該花籃可能是張翰所送。

不過，隨後就有微博八卦帳號爆料，稱花籃是電視台的工作人員送的，認為只是電視台想炒作新戲熱度，而古力娜扎也被發現微博取關張翰，且一併刪除所有與張翰有關的貼文，女方工作團隊也於第一時間丟掉花籃。消息曝光後，不少粉絲痛批「不要再造謠了」、「送的人敢送不敢承認」、「新劇炒作罷了」，意外掀起熱議。

(中時電子報)