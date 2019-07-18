明天上映的電影《灼人秘密》由吳可熙自編自演，找來夏于喬與宋芸樺合作，無論是女性題材、神似雙胞胎的夏宋合體，以及入選坎城影展，都讓電影堪稱近年最具話題的國片之一。3位女星這次的角色都複雜且多面，與GUCCI 2019秋冬時裝的「多重面具」主題不謀而合，藉由專題拍攝，呈現外界少見的復古靈巧面貌，也暢談拍攝心路。

吳可熙不只首度演出女同志，也挑戰詮釋直播主，「我一度對直播主很著迷，一看頻道就會看很久，然後從中找到自己喜歡的表情、聲音跟手勢，像是甜美笑容。」為了塑造角色的性感與神秘，電影中多數時間她都穿著紅色洋裝，她覺得紅色代表性感、熱情、也充滿危險冶豔，但自招：「平常超少穿（紅色），只有過年才穿！」

夏于喬在片中也穿著紅色洋裝，要與其他紅衣女性競爭角色。她拍攝當下沒感覺，事後看回放覺得很荒謬，「畫面像選妃一樣，我穿上紅衣氣勢莫名超強，當時沒把其他紅衣女生放在眼裡當對手，連工作人員都說我看起來超兇。」這次在坎城影展她被法國媒體封為「紅毯第一美」，坦言意外又驚喜，「當時只希望選一件不會摔倒的禮服，被報導以後的確增加了我的自信，覺得自己真的有女人味。」

過去多演校園愛情片的宋芸樺首度挑戰藝術片，這次也為女同志角色下了很多工夫，發覺女同志有很多種類型，但共通點是身上都有「單純喜歡一個人的樣子。演好純純愛戀對她並非難事，然而這次角色台詞少，性格壓抑，為了達到這種心理狀態，只拍攝10天的她特地空出2個月，搬出家裡在外租套房，徹底與外界隔絕，「期間看了很多電影，強迫自己不能哭，把能量累積到拍攝時爆出來。」

(中時 )