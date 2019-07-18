班鐵翔（右二）與拿督夫婦合影，右一為班鐵翔太太。

電影《樂園》記者會。

61歲資深演員班鐵翔與馬來西亞台商拿督丁重誠日前在台敘舊，已是多年好友的他們，天南地北暢聊，由於丁重誠今年2月在大馬作東宴請高雄市長韓國瑜，敘舊會上也聊起選舉話題。班鐵翔語重心長說，「大家對2020的中華民國前途都很擔心，每位總統候選人應該想想台灣往後的路應該怎麼走，選舉不要惡鬥和抹黑，我們選人不選黨，選出來的這個人是不是真的想替台灣做事很重要」。

班鐵翔與大馬台商大老丁重誠僅差1歲，2人多年前在餐會上認識，相談甚歡，建立深厚情誼至今。班鐵翔出道40年，除了參演過《一把青》、《麻醉風暴》也執導不少作品，多年前並成立「班家戲班子」擔任表演老師，丁重誠於是力邀他到大馬合作拍片，目前已有籌拍電影計畫。班鐵翔表示，「我也想為台灣演藝圈做點事，拍些行銷台灣的題材，希望讓我們的影視文化走上國際」。

班鐵翔去年與影后歸亞蕾、楊貴媚合拍的大陸台語電影《蕃薯澆米》獲國際許多大獎，參演的電視劇《浮士德遊戲2》剛播完，電影《樂園》、《盲人律師》也將陸續上映，今年可說是影視作品豐收年。令他印象深刻的是，《浮士德遊戲2》是他拍戲以來最具挑戰性劇本，戲開拍前，他在家閉關1、2個月熟背台詞，開拍後，導演在現場也會刪改、調整，讓記性不好的他，笑嘆劇本真的很燒腦。

記性雖不好，但關於表演這件事，班鐵翔敬業態度沒話說。他每次拿到劇本，一定先用螢光筆畫出重點，太太在家裡有時突然跟他說話，他還會「目露凶光」，原因無他，就是太過專注於角色；拍戲時，導演每次喊哪重來，他也都能給導演不同表演。曾經拍偶像劇《飛魚高校生》，有場必須跳到溪水裡救人的戲，導演拍不同鏡位連拍數10次，他從不喊苦，太太曾心疼要叫他「不要拍戲了，我們也有飯吃」，但心裡知道演戲是他熱愛的工作，說什麼也不可能要他斷捨離。

(中時 )