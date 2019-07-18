台灣高梁酒日前在國際大放異彩，連帶造成市場已掀起酒藏熱潮。前金門酒廠總經理車正國與知名的華人首座酒藏平台「頂藏家俱樂部」創辦人畢麗家共同舉辦世界冠軍高粱酒成果發表，可打造兩岸多角組織與多元事務齊步的美麗遠景。

2個月前，頂藏家創辦人畢麗家和人稱「台灣賽酒王」金門酒廠前總經理車正國前往比利時布魯塞爾參加《食品品質評鑑大賞》，油頂藏家銘酒研發的【交響樂八號高粱酒】榮獲世界烈酒五強與白酒冠軍王，創紀錄以十瓶參賽、十面稱帝完封，囊括九面特金（金牌中的金牌，雙金獎）與一面金獎，不但超越台灣三大國營酒廠，也大敗中國茅台與二鍋頭等國際級百年老酒，爭得至高無上的榮耀。

這個歐洲最大、歷史最悠久的食品品質評鑑大賞，是登上世界舞台顯露競爭力與品質的重要指標，台灣奪此榮耀，無異是進行一場成功的美酒外交，推動「中華酒藏文化暨藝術產業」的頂藏家自始深入大中華龐大的酒藏，儼然成為最佳的藏酒代言者。

畢麗家說，歐洲人一向講究優質原物料與自然純真，《頂藏家交響樂系列賽酒》以白酒最高分，打敗全世界白酒，主要是靠一條龍的嚴謹與高標準製成，從進口優質高粱、頂級蒸餾、多重製程與時間釀製與沉澱，方能製作出無雜質純淨、濃厚、香醇的「養生」精華酒液。

以賽酒立足全球酒藏舞台，頂藏家近期陸續啟動兩岸品酩會，為落實中國大陸與港澳20個據點暖身，蘊蓄頂級人物的能量。

畢麗家表示，此啟航的品酩會，九特金、一金獎冠軍賽酒得以被行家品鑑外，【頂藏家私廚宴】更以世界賽酒、花香、台灣水果、咖啡等高粱酒類型巧妙入菜，由國際知名美食旅遊家洪繡巒老師烹調，藝術性又美味限量，讓VVIP絕對驚喜滿足。

(中時電子報)