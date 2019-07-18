200多年前由奇馬羅薩創作的著名喜歌劇《秘婚記》，搬到台灣首演，由演而優則導的Kenneth Spiteri重新詮釋，故事主軸不變，卻蛻變成為一齣洋溢台灣氣息的歌劇，背景轉換為1920年台灣，就連劇中禱告也以台灣民俗「搏杯」取代、還有放天燈情節，接地氣的演出，保證能讓觀眾看了格外有感！

44歲的Kenneth Spiteri，身兼藝術家、演員、劇作家等多重身分，來自地中海馬爾他共和國的他，3年多前來到台南駐村收集各式各樣聲音創作，從此愛上台灣，尤其是台灣，導完這齣歌劇後將前往澳洲執導一齣VR電影，接著年底就要回到成功大學，專心學習中文。

此次獲涴莎藝術展演中心邀請擔綱《秘婚記》導演，緣於3年前展覽而與涴莎藝術展演中心總監陳室融結識，促成這次合作，陳室融說，這齣戲與台南市交響樂團聯合製作，他心想，以前都是找國內導演，這次想試試找國外導演能夠激盪出什麼火花，Kenneth Spiteri果然不負重望。

Kenneth Spiteri分享，過去的舞台表演經驗化為此次擔綱導演很好的養分，他希望所有角色在舞台上都有其涵義，相較於傳統導演要求走位，他更在乎演員能夠多一點肢體張力、多一點層次，以這齣戲來說雖然是喜劇，但他不想單純只呈現好笑，也有一些人物黑暗面藏在其間，讓喜劇能說的細節更多。

他說，由於是在台灣演出，為了執導這齣舞台劇，他一開始就將背景從200多年前的西方世界，轉移到近代1920年的台灣，事前做了好幾個月的功課，連挑選1920年也有意義，「因為當時是日本殖民台灣的時期，當時的台灣處於從啟蒙到建立本土文化的「狂飆年代」，社會背景恰與《秘婚記》設定背景雷同。

此外，他也針對劇中許多場景與舞台設計討論，讓整齣戲更具台灣味，例如其中有一幕父女禱告的戲碼，他就轉換成博杯，更接地氣。第四次來台南的他，每次來台灣都會來台南造訪，尤其喜歡台南的人文、歷史、建築跟美食，美食則獨鍾鴨肉湯，直呼非常美味。

《秘婚記》將於8月16日登場至8月25日，2周的周五、六、日一連演出6場，民眾可於兩廳院售票系統、7-11 ibon購票，演出地點在涴莎藝術館。

(中時 )