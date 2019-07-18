蔡英文赴露國會演說 儀隊昏倒國旗滑下 23:052019/07/18 工商 崔慈悌 、聖露西亞隨團 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統赴聖露西亞國會演說。(崔慈悌攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今天前往聖露西亞國會發表演說，不過蔡英文到場時發生一些小插曲，歡迎儀隊因站太久有隊員昏倒，中華民國國旗也滑下旗竿，露國趕緊檢查，之後再由旗手升上去。 據了解，國旗升上去之後又滑下來，是因旗竿滑輪有問題，所以旗手升旗時，一拉就卡住，繩子沒有斷，所以必須把旗竿拔下，檢查一下滑輪，旗竿沒有倒，之後又順利升上去。 總統府發言人張惇涵表示，昏倒的儀隊隊員休息後目前已無大礙， 至於國旗的問題就像台灣的外交處境一樣，雖然歷經艱難但最後還是飄揚上去，也感謝露國的接待。 (工商 ) #國旗 #旗竿 #蔡英文 #儀隊 #國會 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡喊勝選有信心 不會被打倒 01:212019/07/14 政治要聞 美參眾議員會談關切我明年大選和假訊息 05:422019/07/14 政治 《快評》蔡英文好意思酸別人政見沒落實？ 13:382019/07/15 政治 美台關係提升會確保台灣安全？ 04:102019/07/16 論壇廣場 駁能力不足 蔡酸韓：應在崗位好好努力 07:312019/07/17 政治 《快評》蔡不是聽不懂民眾講啥 而是根本不願傾聽 13:032019/07/17 政治 藍委質疑 小英教授升等找嘸論文 04:102019/07/18 政治要聞 反駁柯P 蔡英文：應該在現在的崗位上去做事 06:482019/07/18 政治 柯對蔡英文發動攻勢 他分析竟讓姚文智躺槍 15:092019/07/18 政治 最新民調 「三腳督」韓國瑜以40％大贏蔡、柯 19:512019/07/18 政治 政治熱門新聞 蔡粉打出換柱2.0 林濁水打臉：民進黨危矣！ - 政治 這個致命傷 網：柯P生涯止於台北市長 - 政治 韓支持者有多少？結果讓綠營嚇到 - 政治 郭台銘還在跑選舉行程？學者：麻煩大囉 - 政治 最新民調 「三腳督」韓國瑜以40％大贏蔡、柯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。