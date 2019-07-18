蔡英文總統今天前往聖露西亞國會發表演說，不過蔡英文到場時發生一些小插曲，歡迎儀隊因站太久有隊員昏倒，中華民國國旗也滑下旗竿，露國趕緊檢查，之後再由旗手升上去。

據了解，國旗升上去之後又滑下來，是因旗竿滑輪有問題，所以旗手升旗時，一拉就卡住，繩子沒有斷，所以必須把旗竿拔下，檢查一下滑輪，旗竿沒有倒，之後又順利升上去。

總統府發言人張惇涵表示，昏倒的儀隊隊員休息後目前已無大礙， 至於國旗的問題就像台灣的外交處境一樣，雖然歷經艱難但最後還是飄揚上去，也感謝露國的接待。

(工商 )