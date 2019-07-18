2019.07.18中天新聞台《新聞深喉嚨》夯節目 知道會被抹黑還是去 黑韓產業鏈新產品「佳芬公祭微笑」

台大新聞所教授王泰俐日前向媒體透露，自己團隊統計，中天報導韓國瑜新聞全是正面的，比例誇張讓國外學者難以想像，但資深媒體人陳揮文也有話想問王泰俐：「我想請問王教授，那綠色媒體播韓國瑜的新聞，是正面比較多還是負面比較多？」被網友讚爆是「一句話突破盲腸」！

台大教授王泰俐稱自己團隊統計，中天新聞報導韓國瑜新聞全是正面，且她曾跟國外學者聊到台灣媒體情況，一個地方首長新聞量大於總統或其他政治人物，令那些國外學者都難以想像。

但陳揮文今日也在廣播節目中隔空提問王泰俐，「我想請問王教授，那綠色媒體播韓國瑜的新聞，是正面的比較多還是負面比較多？王教授妳要不要統計一下，妳不是有團隊嗎？」

陳揮文謙稱自己書念得少，但他認為有些媒體專門挺韓國瑜，也有媒體專門罵韓國瑜，話鋒一轉，他又為李佳芬出席告別式慘被抹黑抱不平，直指這些媒體太扯，已經沒有人性可言。

所以陳揮文結論是，綠媒黑韓新聞佔多數，為什麼呢？因為綠媒不需要韓粉這塊收視群，韓粉這塊已被中天吃光，乾脆來播修理韓國瑜新聞、黑李佳芬的新聞，這樣討厭韓國瑜的觀眾就會看他們那邊。

(中時電子報)