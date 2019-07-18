林柏宏、黃心娣最近為主演的中視、中天戲《小女花不棄》賣力宣傳，日前抽空到華山1914文創園區欣賞「幻·彩·影萬花筒特展」，2人穿著充滿浪漫感的造型與絢麗十足的萬花筒展十分契合。他們在現場像孩子般到處開心拍照，分享小時候都喜歡把玩萬花筒，現在真的置身在唯美璀璨的萬花筒世界，黃心娣說：「彷彿時間靜止了，有種非凡魔力。」

在「璀璨鑽石屋」感受菱鏡的魔力。

林柏宏逛完整個展區，覺得有太多很好拍照的角落，他最喜歡「幻鏡花園」展區的「永恆時光花」創作裝置藝術，使用上百種生長在日本的真實花草製成真空押花，在鏡屋中懸掛888組作品，「彷彿進入漫天花海中，整個人融合在千奇萬變的萬花筒裡」。黃心娣則喜歡「璀璨鑽石屋」展區，「銀色有點冷色調，但我們穿得很夢幻，充滿時尚和可愛繽紛感」。

絢麗十足。

萬花筒特展非常適合網美打卡景點，黃心娣讚嘆網美拍照功力，自認平時不愛拍照，但心思細膩，「我都用愛幫別人拍照，我會注意對方在照片裡的比例」，林柏宏在旁認證「她一幫我拍就下跪，把我的腿拍得很長」。黃心娣笑說，被拍的人一定都希望拍得帥或美，但朋友拍她都是按下去，林柏宏對號入座：「我不是按下去而已，我也很認真耶。」

林柏宏平時喜歡玩底片相機，旅行時擅長拍人物和風景，反而不太會自拍，他當天在「璀璨鑽石屋」充當一對小情侶攝影師，指揮他們做搭肩小動作，很有親和力。黃心娣誇林柏宏很會抓氛圍和構圖，曾被拍過醜照？林柏宏說比較少，因為身邊朋友都很會拍，黃心娣嘴甜誇他：「因為是零死角。」讓林柏宏開心笑回：「妳除了會拍照，連嘴也很厲害。」

2人演出的《小女花不棄》8月5日將在中視、中天播出，林柏宏劇中苦戀林依晨，他笑稱自己使用調皮本能，對林依晨做各種撩。他第一次在古裝劇和大陸演員合作，明顯感覺他們的台詞功力、發聲部位都和台灣演員不同，會更貼近古代人說話感覺。黃心娣分飾雙胞胎姊妹，難度非常高，拍攝過程曾發生車禍小插曲，慶幸僅脖子受小傷，病痛加上台詞的壓力，讓一向堅強的她，2度情緒失控崩潰大哭。

(中時 )