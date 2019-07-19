南化青農張敏男（左）與妹妹張貴櫻（右）回鄉種芒果，產銷班長王文瑞傾囊相授，種出又大又甜美的愛文。（劉秀芬攝）

30歲南化青農張敏男5年前回家接祖父芒果園，但他想要改革創新種法，被祖父反對，產銷班前輩輪番勸說其祖父放手讓年輕人去做，5年下來，張敏男種出又大又甜又美的愛文芒果，日前還有人要以1顆千元價格搶購。

張敏男的果園位於鏡面水庫旁丘陵地，上層是青灰岩，下層是白堊士，這裡也是南化果樹第三、四產銷班鏡面班所在地，生產的愛文風味特佳，比賽屢次得獎。日前有熟客直接到集貨場搶貨，看到張敏男生產的883克大愛文，想用1000元搶購，但農會員工婉拒，還是以正常禮盒價錢出售。

張敏男原在汽車零件廠工作，因祖父母年歲已大、健康每況愈下，5年前他決定回鄉跟著祖父種芒果，但祖父以老一輩果農方式種植，不忍疏果導致果實個頭小單價低，果樹太高大，採摘困難。他想以新的方式進行果園管理，卻遭祖父反對。「我要讓每顆芒果都能長到500公克以上，唯有拉高芒果單價，才有利潤。」

幸好在產銷班班長王文瑞及其他果農勸說下，張敏男阿公終於願意放手讓孫子去試。張敏男說，回鄉第2年，他把芒果樹都矮化，當年芒果價格大好，他的果園卻幾乎沒產量；隔年他的果園終於回復正常產量，卻遇上芒果低價期。

張敏男咬牙苦撐，但祖父兩年前病逝，父親今年5月不幸車禍去世，母親也怕他太辛苦，希望他找別的工作，幸好妹妹回鄉幫忙，產銷班班長王文瑞也不藏私，傳授施肥及用藥技巧，加上適當的疏果與疏葉，張敏男的芒果平均重量一年比一年重，也曾採收980公克的大芒果。

雖然張敏男今年因忙於處理父親喪事，無暇兼顧果園，收成略減，但他有信心明年園子裡的愛文會愈來愈大顆、愈來愈好吃。

(中時 )