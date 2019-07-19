美國總統川普十多年的好友、美國金融家、慈善家艾普斯坦日前被爆出組織性販運網絡，並長達10年強迫引誘未成年少女與他性交易。雖然事發後川普極力與他「切割」，撇清與他之間的關係，不過媒體挖出以前他和艾普斯坦在佛州私人海湖俱樂部開趴，與一大群啦啦隊員狂歡。

雖然川普極力撇清與性犯罪富豪艾普斯坦之間的關係，但媒體找出當年兩人一同在佛州私人海湖俱樂部開轟趴影片，打臉川普說法。

國家廣播公司新聞網（NBC News）在電視台檔案庫發現1992年的舊影片，影片中，當時還沒當上總統的地產大亨川普在棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部款待艾普斯坦（Jeffrey Epstein），還討論起在他們面前隨音樂起舞的女性。

影片中川普和NFL職業美式足球隊水牛城比爾隊（Buffalo Bills）的啦啦隊員共舞，一度還指著其中一人，看似對艾普斯坦說「她很辣」。這段影片是NBC脫口秀節目A Closer Look為討論川普生活方式而錄製的片段，當時川普剛剛和第1任妻子離婚，距離迎娶第2任妻子還有1年。

川普愛開趴不是新聞，影片中的女性看來也都已經成年，但川普先前否認與艾普斯坦關係密切，和影片呈現的內容似乎有段落差。

美國億萬富豪艾普斯坦6日晚間已因被控於2002至2005年間在紐約、佛羅里達州性販運數十名未成年少女落網。雖然這起性犯組織一度於2005年原本受到法律制裁，不過當時艾普斯坦的律師團成功將案件壓下，在受害者都不知情的情況下和檢方達成認罪協商，換取13個月有期徒刑，並且享有一周6天、每天離監12小時以從事自己工作的特權，相關涉案人也被准予豁免。

(中時電子報)