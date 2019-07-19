最近網路掀起「踢瓶蓋挑戰」熱潮，從明星藝人到政界名人、平民百姓，都來一下「飛腿」踢瓶蓋，這些「絕技」不管是中規中矩飛身側踢，或是搞笑「開瓶」，總是博君一笑。近日網路有一名身材火辣比基尼女郎也挑戰踢瓶蓋，只見甜美笑容，抖動的波濤，轉身抬腿、側踢處處是亮點，最後開瓶更是讓網友暴動了。

由 UFC 格鬥明星麥克斯‧哈洛威（Max Holloway）發起的「踢瓶蓋挑戰」（#bottlecapchallenge）在近期已成為網路流行風潮，正在世界各地蔓延，包含美國知名好萊塢動作巨星傑恩‧史塔森（Jason Statham）在 IG 發布以迴旋踢精確踢掉瓶蓋短時間獲得千萬人按讚，形成圈內動作影星相繼跟風挑戰，包含甄子丹的矇眼「盲踢」瓶蓋博得網友大讚。

「踢瓶蓋挑戰」全球掀風潮，比基尼女郎也來挑戰，抬腿側踢讓網友目不轉睛。（圖擷自網路影片）

這段比基尼女郎的「踢瓶蓋挑戰」影片，女主角身材曼妙、凹凸有致，穿著一件布料少得不能再少的赤茶橘色「比基尼」，只能勉強掩蓋住「三點」。影片開始，只見女郎有模有樣虎虎生風，眼光目測瓶子距離，然後跳躍熱身，但是網友的目光卻是聚焦在她上下抖動的雙峰，接著幾個轉身的動作，更是讓網友小鹿亂撞，目不轉睛繃繃跳。

比基尼女郎最後使出「絕殺」擦邊球滾開了瓶蓋，博得喝采。（圖擷自網路影片）

接著只見妙齡比基尼女郎抬起修長的左腿，飛身側踢，但是並沒有踢中瓶蓋，正當網友嘆息之際，好戲在後頭，女郎再次轉身衝向前，用她晃動飽滿雪乳輕輕劃過，一個「擦邊球」瓶蓋竟然應聲飛起，「勃得」網友一陣喝采。

比基尼女挑戰踢瓶蓋 晃奶抬腿卻…（取自網路）

(中時電子報)