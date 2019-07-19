麥可斯飲食以天然食物為主，這是她在社群網站秀出的一餐。圖片來源/麥可斯IG）

生酮飲食這幾年大熱門，但抱持反對意見的人也不少，美國明星級健身教練麥可斯（Jillian Michaels）就說「千萬別相信生酮熱潮」，她認為減重不需要那麼極端，掌握兩大原則就好。

麥可斯本身的故事就很勵志，13歲的時候曾胖到170磅（77公斤），現在她45歲，維持在117磅（53公斤）的標準體重。

嘗試過各種代糖、低脂，以及人工化學的減肥食品，她說大概到30歲左右，才找到真正健康的減重方式。現在她是美國家喻戶曉、經常在電視節目露臉的明星級健身教練，自己走過非常慘痛又徒勞無功的減重路，她說：「絕對沒必要實施那些嚴格的飲食法」，其中最反對的，就是生酮。

麥可斯：「別相信生酮熱」

麥可斯認為生酮飲食確實有好處，但和隨之而來的負面衝擊相比，得不償失。

其一是因為生酮飲食多半沒有卡路里攝取限制，「這會讓身體累積大量的氧化壓力。」她所說的氧化壓力是指自由基引發的連鎖反應，近年醫界普遍認為，退化性疾病、慢性發炎、甚至癌症，都和氧化壓力有關。

「生酮飲食攝取大量動物脂肪與動物性蛋白質，這是大量的飽和脂肪，對端粒很不好。」這是麥可斯反對生酮的另一觀點，端粒是染色體末端的DNA重複序列，端粒變短不利於抗老。曾有研究發現採用地中海飲食的人端粒較長，地中海飲食較少攝取紅肉，醫師也鼓勵多吃蔬菜和水果來照顧端粒。

生酮飲食卻對水果攝取限制嚴格，「水果有大量抗氧化物和多酚，」麥可斯強調，「我們需要抗氧化的食物來抗老啊。」

減重只有2心法

麥可斯強調，不管出現多少熱門、流行的減重方式，其實減重自始至終就只有兩大原則：計算卡路里，以及多吃天然、未加工的食物。

「整體的健康、壽命、免疫系統等等都和食物品質有關，」她強調，另外以運動消耗卡路里，只要攝取的卡路里少於消耗的卡路里就能瘦，減重就是這麼簡單的數學，「那些嚴格的飲食法根本很難持續。」

健身教練這樣吃、這樣動

麥可斯每天晚上7點後不吃，隔天早晨7點起床先喝一杯咖啡，9點開始吃早餐，一日菜單如下：

早餐：低脂希臘優格，撒上切片香蕉和壓碎的杏仁。

午餐：雞肉蔬菜捲餅配黑豆。

晚餐：地中海式沙拉，材料包括橄欖、菲達乳酪（Feta Cheese）、蔬菜，以及鮭魚。還會喝一杯紅酒。

麥可斯也吃一般認為較高熱量的義大利麵和瑪芬，但會選擇全穀類的製品，她也不像想像中這麼瘋狂健身，每週約運動4.5個小時，混合有氧運動和重量訓練，另外包括瑜伽、武術等運動也交替著做，重點是不讓自己覺得無聊，才能一直持續下去。

只推薦地中海飲食

雖然反對市面上的熱門減重飲食，但假使客戶真的有需求，她唯一只推薦地中海飲食，「因為這最均衡。」

「地中海飲食不像其他飲食法有一堆限制，它並不是叫人捨棄某一類食物，而是在那一類食物中，尋求健康的選擇。」

地中海飲食以植物性蛋白質、全穀類、魚類和優質脂肪為主，還常配上一杯紅酒，剛好符合麥可斯最重視的「平衡」原則，「追求健康不需要太複雜，也不用走極端。健康生活的關鍵就是『適度』，任何事只要有個『太』字── 不管是太多食物、太少食物、太多睡眠、太少睡眠，都只會帶來混亂。」

資料來源：Daily Mail、Women's Health、Big Think

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(中時電子報)