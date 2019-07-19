大家覺得心情不好的時候，都會做什麼？我不是睡覺，就是去運動～（影/咖滋咪 Kazumi FB）

她常在臉書、IG上放送福利給粉絲。（圖/翻攝自咖滋咪 Kazumi FB）

會運動的女生特別加分？在健身房巧遇正妹運動更是可遇不可求，一名網美日前就分享了上健身房的側拍影片，「上下晃動」的樣子讓許多網友看傻了。

咖滋咪（Kazumi）是亞洲COSPLAY（動漫角色扮演）具高人氣的「魅力女神」，擁有G罩杯姣好身材，更以性感寫真女星身分在日本出道，目前旅居日本。她常在臉書、IG上放送福利，給網友們保養眼睛。最近她當然也大玩放手喝珍奶，靠胸部撐飲料杯的挑戰，再次引發討論。日前咖滋咪穿著縷空小可愛健身，賣力做著滑輪下拉，她分享影片，並且在PO文內寫說，「大家覺得心情不好的時候，都會做什麼？我不是睡覺，就是去運動～」。影片中她胸前的宏偉隨著節奏，不斷「上下起伏晃動」畫面，讓人看了狂噴鼻血。

健身影片一出，馬上吸引大批粉絲嗨翻，留言「晃得我頭都暈了」、「愛運動的女生 真的很不錯」、「心情不好的時候 當然就是要去做愛做的事」、「心情不好就會變很ㄒㄩㄥ」、「我一定報名去健身等著看正妹」、「心情不好打開ps4等咖滋咪上線這樣」、「一邊看卡滋一邊吃美食啊XD」。

(中時電子報)