許多女孩們對第一次是既期待又受怕傷害，一名女大生在網路上分享怕痛的自己，「第一次」的經驗與心得，更不諱言的表示「做愛會上癮」，但她也強調「大多快感是來自於跟自己愛人親密的舒適感」、「做愛 我認為比較多心理層面的舒服」。

女網友在網上分享「第一次」。(翻攝自《Dcard》)

與男友交往將近一年仍是處女之身的原PO。為了慶祝交往一週年，與男友預計要兩人南下出遊慶祝，原PO也料想兩人過夜可能發生性行為，所幸很怕痛的她，最後如期的與男友出遊也成功順利的度過初夜。

女大生在《dcard》分享自己第一次的經驗，她表示，「我知道過夜，八成會發生性行為」但男友不是處男而自己是處女，怕痛的原PO上網瘋狂找資料，想找看看有什麼方法可以讓疼痛降到最低，後來她找到了普遍客觀的說法「前戲夠 陰道要夠濕 男生溫柔一點就不會太疼」。原PO在簡單的闡述初夜當天的過程，她表示，「雖然剛開始找不到洞，但在男友的幫忙下很快就進去了...「完全不會痛阿阿阿阿阿，只有異物感 然後一點點悶悶的...」

她認為，「爽倒也還好，我覺得大多快感是來自於跟自己愛人親密的舒適感」，她說「個人覺得女上跟後背比起來的話，後背會比較有感覺」不過原PO也表示「至於做愛會上癮嗎？會」，並強調「我現在好想再跟男友翻雲覆雨一遍」，她補充說「這種上癮是即便沒有男友，也不會渴望到去約炮的那種」原PO最後也結論說：「做愛，我認為比較多心理層面的舒服」大家呢？

貼文引起許多女網友的關注與迴響，網友認同的留言「認同！做愛對我來說就是情感交流，也是一種互相擁有彼此的感覺」網友也大方分享自己的經驗與對性的看法，也有網友因為怕痛而遲遲不敢與男友跨出那一步，也有人分享自己的感受留言「我覺得生理上也超舒服耶」、「怎麼可能不痛！ 我覺得痛翻天」

(中時電子報)