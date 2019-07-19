就在塞爾提克總裁安吉自爆今年3月就感覺厄文即將走人後，沒想到籃網後衛丁維迪加碼爆料，其實早在去年12月，厄文就曾主動聯繫丁維迪，透露自己想要加盟紐約球隊的堅定想法，才讓丁維迪積極招募厄文，最後讓他跳槽籃網！

假如丁維迪的爆料屬實，代表去年夏天還曾公開跟波士頓球迷承諾續留的厄文，根本沒把自己說過的話放在心上，畢竟去年12月的時間點，等同上季才打不到兩個月，厄文就已透露自己想去紐約打球心情，等同沒心想幫綠軍奮戰了。

結果聽到厄文這麼說，丁維迪隨即跟厄文提出跳槽籃網建議，畢竟選擇籃網對於厄文來說，並非是個很難決定，因為他從小在紐澤西(籃網前主場城市)長大，籃網也是他從小就喜歡的球隊，雙方當然一拍即合，厄文更發揮抱團文化。

因為當厄文自己決定跳槽籃網，馬上就跟杜蘭特、狄安卓喬丹兩名好友聯繫，且尋求3人同隊打球可能性，畢竟跟尼克相比，籃網擁有比較健全的體系與陣容，甚至為了幫助小喬丹簽下4年4000萬美元合約，厄文和杜蘭特都沒簽頂薪。

如今雖然杜蘭特下季恐怕提前報銷，籃網仍然排出厄文、丁維迪、利佛特、威爾森錢德勒和狄安卓喬丹的先發陣容，在實力較弱的東區，還是很有可能闖進季後賽，接著就等杜蘭特滿血復活，或許籃網就能真正具有爭冠的實力或本錢。

(中時電子報)