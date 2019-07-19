外帶美食回家後總是迫不及待打開品嘗，但這個案例讓人嚇壞了。一名網友表示，自己學妹跟朋友在外面買了碗麵線，帶回家後打開卻看到一隻完整的蟑螂浮在上面，兩人返回跟老闆投訴，老闆的反應卻讓他們傻了。

男網友在臉書「爆料公社二館」PO出照片，表示學妹跟朋友買了麵線帶回家，打開後就看到上面有隻完完整整的蟑螂在麵線裡面「游泳」，趕緊跑回去跟老闆投訴，老闆聽到後卻淡淡表示「是喔，那再做一碗給你」，沒有道歉，讓他們簡直傻眼。

網友看到也怒轟：「這種不都一整鍋的，小強早就泡好泡滿了」、「直接通報衛生局了啦」、「這也太大隻，老闆撈起來都看不到？」、「老闆瞎了嗎」、「再一碗？這答案太驚悚了吧...」、「我還以為是油蔥酥咧...」、「這我不行，真的太噁心」、「是我的話我會有陰影」、「這老闆也太扯，快去舉報」。

(中時電子報)