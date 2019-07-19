李國毅演出LINE TV、八大電視劇《靈異街11號》，劇中他因發生意外後可以看得到鬼，也因爸爸過世，重新回到殯葬家業。李國毅演出見鬼反應真實，他坦言私下害怕靈異題材，也不敢看鬼片，「如果是我見鬼，我會以跑百米的速度逃跑，我沒辦法像阿海（角色）這麼勇敢。」

太保（右）、李國毅飾演父子。

李國毅劇中飾演混混台客，有許多台灣國語、屌兒啷噹的演出，角色與以往不同。李國毅自認跟阿海不修邊幅的個性相似，甚至一直有想剃平頭的衝動，這次阿海的髮型、造型經過一番設計，展現俗俗又海派的個性，他自己也很滿意。

他戲裡加入幫派，與飾演父親的太保有父子衝突，說了很多重話，最後負氣離家，得知父親過世，沒來得及見到最後一面，充滿遺憾與思念。主角阿海的原型是《靈異街11號》的葬儀顧問「小冬瓜」郭憲鴻，與已故父親「冬瓜」郭東修的故事。

李國毅與郭憲鴻第一次見面時，郭憲鴻對李國毅說：「國毅哥，我都有看你演的戲，麻煩你了。」李國毅說：「這句話給我很多力量與成就感，拍戲時，我也常常請教小冬瓜與父親相處過程，想知道真實的他會怎麼表達，每次參考他說的台詞都更加感動真實，在一旁哭最多的往往是小冬瓜。」

郭憲鴻拍攝過程中，常在現場協助所有的殯葬專業細節，有趣的是，他首集客串演出，飾演的就是他自己的「殯葬本業」，同時也是阿海接手經營的「下生葬儀社」的競爭對手。首集他被李國毅揪衣領，不友善對待。當時劇組只告訴郭憲鴻：「明天有你的戲，但什麼都不用準備，人來就好。」讓他緊張不已，至於拍戲的感想？郭憲鴻笑說：「我雖然只有幾句台詞，但緊張到發抖。當演員真的好累、真不容易。」7月19日起每週五晚上10點在LINE TV、八大綜合台同步播出。

(中時 )