公視戲劇《噬罪者》本周將播出精彩大結局，劇中痛失愛女的李春生(羅光旭 飾)，為了復仇竟做出綁架王翔(莊凱勛 飾)驚人之舉；莊凱勛透漏結局的這場戲相當驚人，甚至還讓他當場尿褲子！被網友喻為是本片唯一正常人的洪怡安，在得知王杰的秘密後，依舊選擇無條件地接納與原諒，因此被網友拿來跟《我們與惡的距離》的社工師宋喬平來比較，兩個都是聖光大爆發的角色。

關於本周將播出的精彩大結局，莊凱勛透露劇中與被害者家屬李春生將有一場非常精采對手戲。因為對方要為愛女報仇，最後採取極端手段將他綁架，甚至還說出「我甚麼都沒有了，我可以跟你耗」，消極絕望的話語令人膽戰心驚。劇中因為被綁架手腳都被限制住，有一幕莊凱勛要求上廁所卻不被理會，最後只好當著對方的面直接尿在褲子上，因此還被團隊笑稱「影帝也有被嚇到閃尿的時候」。

導演張亨如分享令她印象最深刻的一場戲，是結局的洪怡安角色，「每次我想到那一顆鏡頭都覺得很悲傷；一直覺得到底我們為什麼要拍一個這麼沉重的戲，其實拍完自己心情都很不好，演員心情也很不好。」飾演洪怡安的林子熙則表示「這劇情對我或是怡安來說真的太難以承受，各種背叛跟不安全感襲來，甚至回家還做了幾次惡夢」。

談到角色的轉折，林子熙表示尊重怡安的選擇，也很心疼她；對戲劇唯一的缺憾，是希望怡安能多愛自己一點。至於究竟是甚麼樣的轉折，因為尚未播出無法暴雷，林子熙僅能向觀眾放話：「好傻好天真的怡安也是不能惹的！」就連夏于喬也強調「結局非常精采又意想不到」，呼籲大家一定要記得收看本周結局。

《噬罪者》自開播以來便受到觀眾全力支持，莊凱勛感性地感謝所有忠實觀眾，「你們永遠不知道你們的力量，可以牽著台劇這台車走到更遠的地方」；目前正在阿拉斯加度假的曹晏豪特地越洋表達感謝：「因為有你們的觀賞，才得以讓我們的創作被看見，有機會將更多同類型，或是更多元可能性的作品產生。」

林子熙被結局嚇到做惡夢。

戲劇標榜真實自然、不以高富帥掛帥，又是與更生人議題相關，讓團隊剛開始有點擔心觀眾的接受度，沒想到播出後獲得不錯的口碑與反應，夏于喬也說「這樣的故事能被大家關注，真的非常開心！」表示台灣的戲劇一直在努力突破，最重要的還是來自觀眾的支持；能得到大家的肯定，相信未來還能看到更多元豐富的類型片，也是身為演員非常幸福的事。

劇中的唐娟雖然是小三，但無論是角色設定，或是蔡淑臻的表演都獲得網友一致讚賞，表示相當心疼唐娟，希望她能有好結局。蔡淑臻對此回應:「大家在粉專上的每一則留言我都看了，看見很多人對某些角色有著深刻的理解，這是讓我最感動的。我們都一樣，只是平凡的血肉之軀，都有善良也都會犯錯，就如同唐娟；期待當社會上再出現人人喊打的角色時，我們是不是能多一點理解，退一步，收起本想踹出去的那隻腳？謝謝大家給《噬罪者》的回饋，必須有你們的支持台劇才有前進的可能，我們一起努力～」。

《噬罪者》在本周六(7/20)晚間9點於公視頻道播出精彩最終完結篇，亦可在公視+、台灣愛奇藝、遠傳FriDay、台灣大哥大myVideo、KKTV、Netflix、LINE TV等線上影音平台收看。

金鐘視帝慘遭綁架當眾尿褲子。

(中時 )