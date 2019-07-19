台北市長柯文哲被問到到底會不會參選2020，他拋出「還在研發原子彈」。資深媒體人王瑞德解讀說，柯所提的原子彈就是指郭粉+郭台銘。而柯豁出去猛轟蔡英文和民進黨，就是為了把郭粉票拉過來。

柯文哲最近表示，他若用2018年的打法，除非他現在贏超過8%，不然不會贏，所以現在人家問他說，現在選一定輸，不過「我們還在研發原子彈，哈哈哈哈」。

王瑞德分析說，柯P的選票以中間選民和年輕人為主，他必須在藍綠中各抓一些過來，這就可以解釋說他為何要打蔡英文，並打民進黨稱像明朝末年、像流寇、說謊成性等。不過他要打執政黨，為何是用原子彈？因製造原子彈需要鈾，而他的鈾就是指郭台銘的支持者。

王瑞德在政論節目《54新觀點》表示，據他了解，郭粉不投韓，甚至有人一氣之下想要投蔡英文，若柯參選，他們可能也會投給柯文哲。那柯P為什麼現在砲轟綠營，就是在拉淺藍的郭粉票，郭粉票也就是他在製造原子彈的鈾235，郭粉若過來柯這邊越來越多。到時藍票也有、綠票也有，再加上柯原本的票，他只要穩穩坐住35%，他就有可能會當選。

媒體人黃創夏則解讀說，柯P研發原子彈還需要錢，所以他的目標就是郭台銘；做原子彈也需要一些菁英分子，知識藍和經濟藍又是郭的選票，因此柯P是在跟郭的選民和鈔票說，「我們一起來研發原子彈吧！」

(中時電子報)