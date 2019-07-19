第30屆金曲獎熱鬧落幕，豐沛的創作力看到台灣音樂人才蓬勃、創意無限！由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同舉辦的108年台灣原創流行音樂大獎，共計215件作品參賽，其中河洛語組135件、客語組36件、原住民族語組44件。經過3個多月的族語審查、初審和複審作業，在18日公布入圍名單。

評審團表示，本屆參賽作品曲風多元、創作題材新穎，有許多實驗性質強烈的作品，其詞曲創作及音樂製作的巧思及細膩度令人稱許，展現讓人耳朵為之一亮的誠意與平衡實力；評審團同時亦表示，如何掌握母語中咬字與腔調的精髓，拓展傳統的歌詞寫作範圍，並努力兼顧樂曲上經典與創新需求，是本獎項重點精神，樂見更多音樂創作者願意專注地投入不同風格的母語音樂創作，期待台灣原創流行音樂大獎的培育及推廣普及成果。

影視及流行音樂產業局表示，台灣原創流行音樂大獎舉辦已邁入第16年，歷屆孕育出許多卓越的歌手及音樂人，例如偺荖加麓、巴賴（高仲杰）、阿努．卡力亭．沙力朋安、Matzka、舒米恩、曾雅君、羅文裕、楊淑喻、羅思容、黃子軒、廖士賢等，持續激發台灣母語音樂創作能量。

本屆入圍的30件作品，將於8月24日（六）下午1時起，在中油大樓國光會議廳（台北市信義區松仁路3號）舉行決賽，由評審團綜合入圍作品的詞、曲、創意以及現場演出的整體表現進行評選，首獎獎金高達新台幣30萬元。

(中時電子報)