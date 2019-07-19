獨派在民進黨初選期間與蔡英文總統結下心結，蔡英文當地時間18日在聖露西亞呼籲獨派，面對中國打壓，台灣人還是要團結合作。對台北市長柯文哲近日猛批蔡英文和蘇貞昌，白綠之間是否仍有合作空間？蔡英文也坦言「一時之間，沒想到這個問題」。

蔡英文18日下午在聖露西亞接受媒體聯訪，媒體詢問，近來部分民調顯示，蔡英文支持度雖然贏韓國瑜，但贏得不多，未來會透過何種方式和作為，來拉開跟韓之間的差距？ 蔡英文回應，她是現任的總統，因此她還是要很努力的把國家的事情處理好，在未來「我相信我還是持續的努力工作。把一個總統應該要做的事情做好」。

媒體詢問對柯P近日猛轟的看法，蔡英文則表示，「我想我們應該做的事情，還是要把我們自己工作崗位上，應該做的事情好好的來做」。

蔡柯近日言語交鋒，白綠合作還有可能嗎？若要合作必須有哪些條件？蔡英文思考半天答不出來，總統府發言人張惇涵趕緊出來解圍說「下一題」，蔡英文隨後坦言，對白綠合作「一時之間，沒想到這個問題」。

除了面對藍白猛烈的砲火，民進黨內在總統黨內初選期間，也因蔡賴相爭，讓獨派與蔡英文結下心結，部分獨派人士預計周六成立喜樂島聯盟，擬自推立委和總統候選人。蔡英文究竟要如何化解與獨派的心結？

蔡英文表示，我們出來一段時間在從事外交活動，都感受到中國對我們的打壓。還有各國所受到來自對岸的壓力，台灣人確實還是必須要合作、要團結，才能面對很多的挑戰，「相信團結還是我們最重要的一個原則」。 她說，跟獨派大老其實持續的都在有溝通，很多大老們也都很有諒解跟體諒的心，「他們也都了解團結的重要性」。

(工商 )