香港反送中浪潮持續，外傳有10多名香港示威者到台灣希望尋求庇護。蔡英文總統當地時間18日在聖露西亞表示，將會基於人道做適當的處理。至於大陸傳出將在東南沿海進行五大軍種全部參演的大規模聯合演習，蔡英文強調，會密切注意他們有什麼其他的事情。

香港反送中運動，有多人衝進立法會，特首林鄭月娥公開宣稱要追究到底。為了防止被港府「秋後算帳」，外傳已有10多名衝進立法會的示威者逃亡到了台灣尋求政治庇護。

蔡英文總統18日在聖露西亞接受媒體聯訪時表示，她相信我們的有關單位對此都有掌握，對於這些來自香港的朋友，我們會基於人道做適當的處理。

蔡英文出訪期間，大陸方面主動公布人民解放軍近日將在東南沿海等海空域組織例行演習，官媒《環球時報》引述消息人士稱，這次軍演可能結合陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊等五大軍種全部參演，是一次高規格、大規模的聯合演習。

媒體詢問，外傳這次軍演是針對台灣，且屬 於高規格的軍演，我方目前掌握的情況是怎樣？蔡英文強調，中國方面的這些軍事活動，我們的國防部和所有的軍事單位，其實都有密切的掌握。

她說，目前我們看到的，一方面有例行性的軍事演習跟活動，但另一方面，我們也會密切注意他們有什麼其他的事情。

蔡英文在聖露西亞國會演說中，強調台灣與 露國的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。由於中國大陸近年在許多開發中國家投入建設，卻因廣設貸款被認為帶來「債務陷阱」，蔡的演說也被質疑是否在影射大陸當局。對此，蔡英文並未正面回應，僅表示「不要對號入座」。

(工商 )