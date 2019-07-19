黃齡推出新專輯《醉》，日前舉辦分享會，現場特意設置為睡衣派對，而她歌聲獨特自成一格，表示一周很花五天以上學習聲樂，但剛開始學歌唱時，老師不認可發聲方法。黃齡說：「唱歌還是要有自己的觀點，如果唱歌表演要完全百分百想著老師方法，就會很難感動人，然後唱歌也不能太拼，不然嗓子會壞，每次唱新歌都視作新的挑戰，賦予歌曲新的生命。現在自己成立工作室，感覺更能掌握自己想呈現音樂的完整性，不想曲高和寡，希望能做出口碑和市場性兼具的作品，這次對自己專輯有信心、非常滿意，也希望可以來台開售票演唱會和歌迷互動。」

黃齡分享私底下不喜歡太歡樂，覺得自己獨處時更有收穫，被問到戀愛時是否也喜歡獨處？黃齡說不喜歡太「黏」的男友，不用每天打電話，簡訊也不需要常常傳，自己需要有獨立的空間。黃齡說：「自己的戀愛哲學就像放風箏，一定要有距離，不會想把風箏收回來放在身邊，會覺得太黏很不習慣，反倒是哪天覺得雙方不適合了，就直接放生對方，直接把線剪斷。男友最好是個性斯文型的人我比較能駕馭，親我之前最好要先問一下，讓我有心理準備，會直接把人撲倒型的人，自己無法接受。」

(中時 )