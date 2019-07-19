輕颱丹娜絲逼近台灣，氣象局預估雨勢不小，高雄市長韓國瑜面對上任後第一場颱風的挑戰如臨大敵，來到每逢颱風、豪雨必淹的神農路段親自視察清淤現況。視察完後，韓國瑜在臉書再度談到視察下水道清淤，更表示，「下水道是一座城市的良心」，我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心。

韓國瑜於臉書發文表示，昨日我到鳥松區神農路視察下水道清淤狀況，光是昨（17）日一整天，工程人員就清出大約167噸的淤泥，並發現最高淤積竟高達1.5公尺高。至目前為止，總長約370公尺長的神農路下水道已經完成清淤250公尺，水利局預估在天候狀況許可下，再1至2星期神農路即可清淤完畢，也期望神農路以及其他已完成清淤的區域在清疏工作完成後，溝渠溢流狀況獲得改善，能夠不再陸路成渠、逢雨必淹。

韓國瑜再表示，「下水道是一座城市的良心」，要改善每逢下雨就東沖西決的狀況，除了要有良好的排水系統、抽水站、滯洪池等整合治水概念相互搭配外，最根本的還是要靠下水道的清疏來改善並加速排水。所以，清疏工作若是沒有落實，其他治水措施也無法發揮應有作用。我這裡也簡單向各位鄉親朋友報告一下目前高雄雨水下水道（不含中小排水溝與側溝）的清疏情形：目前高雄雨水下水道清疏量（不含中小排水溝與側溝）已累積至14.7公里、1.3萬頓。

韓國瑜指出，很多人質疑我們的清疏工作，把側溝和雨水下水道混為一談。今天，我就攤開給大家看，從圖表中能清楚看到，這半年多來我們市政府的下水道清疏長度已經超過過去幾年的每一年。我們水利局後續仍將持續清疏，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬頓。無論長度或重量都會比過去三年全部加起來還多，所投入經費卻是低於過去花費的總金額。我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心。

韓國瑜文末強調，當我們穿梭在地面上的高樓廣廈時，也不要忘了腳底下的地裡乾坤，這些下水道是我們美麗市容和便利生活的根本。再次感謝水利局相關工作同仁和參與清疏下水道的辛苦工作人員，謝謝你們！颱風季節已然來臨，我們絕對會繼續加強清淤、不敢分毫懈怠，我們要讓大家感受到港都的良心、還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。

(中時電子報)