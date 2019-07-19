◎中國時報

高雄市長韓國瑜國民黨初選勝出後，大選進入白熱化，民進黨展開政權保衛戰，繼抹紅旺中後，民進黨昨再向宗教、反同團體及村里長祭出紅色血滴子，指控這些團體「跟中國系統是連在一起」，副祕書長林飛帆更赤裸裸表示，「下一個目標就是要「非『韓』家園」。韓國瑜則反嗆林飛帆，先弄清楚民進黨失去民心的原因，不必老是抹紅、抹黑，把韓國瑜當代罪羔羊。

台北市長柯文哲才自爆「怨恨小英」，因為蔡英文總統做不好，讓他必須苦惱要不要選總統，18日加碼再批，如果蔡有把總統工作做好，還會出現「韓流」嗎？可見「妳總統都沒做好」！阿北連日出手攻擊，看來離正式宣布參選2020，不遠矣！

蔡政府推動國安修法，鎖定所謂「中共代理人」。這一系列動作，扛著民主大旗，要構建「民主防護網」，但背後更多是政治算計和選舉考量。國安會前祕書長蘇起的專書就曾指出，早在20多年前，時任國安會諮委蔡英文在為李登輝前總統起草兩國論時，就在研究一個無所不包的「國家安全網」，以此嚴管兩岸交流。

◎旺報

韓國央行18日宣布降息，開了東北亞經濟體的第一槍。隨後，印尼政府也在同一天宣布降息，總計亞洲國家從5月至今，共有韓國、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、澳洲等六國加入降息行列，顯然降息風在亞洲已經越刮越猛，現在的問題是，伴隨降息效應，亞洲各國陷入貨幣戰的風險有多大？對於降息（或降準）始終不願鬆口的中國還能堅持多久？

在全球經濟、貿易局勢撲朔迷離背景下，韓國央行、印尼央行18日先後宣布加入全球央行降息俱樂部，市場普遍預計南非央行也將降息。伴隨美國聯準會降息預期的升溫，越來越多新興市場國家跟隨降息。分析師指出，部分新興市場資產在全球低利率環境下將凸顯投資價值。不過，國際金融協會（IIF）、國際清算銀行（BIS）對全球重回過度寬鬆帶來的風險做出了警示。

受到美國再次威脅可能對其他3250億美元的中國商品加徵關稅，以及韓國央行意外搶先宣布降息，投資人擔心全球貿易環境惡化，18日亞太市場普跌，其中又以日本以及大陸股市跌幅最重。實際上，美國聯準會可望在本月底宣布降息，一般認為美國降息將有助於新興股、匯市表現，不過貿易緊張局勢的潛在升級仍舊構成風險，市場持續關注。

◎工商時報

晶圓代工龍頭台積電18日召開法人說明會，董事長劉德音及總裁魏哲家看好下半年智慧型手機、高效能運算（HPC）等強勁需求，帶動7奈米產能全線滿載到年底，預期第三季美元營收約較上季成長18％優於預期，第四季營運也樂觀展望優於第三季。法人表示，台積電下半年受惠於蘋果、華為海思、高通、超微（AMD）、比特大陸等7奈米訂單強勁，全年美元營收應可維持去年水準。

國際貨幣基金（IMF）最新報告指出，根據近期經濟基本面判斷，美元匯價被高估6％到12％。由於美國總統川普不時抱怨美元過強損及出口，IMF對美元的評估，正好給了川普大做文章的機會來壓低美元。

107年實施所得稅制優化方案，讓民眾在今年報稅時「有感減稅」，不只大幅提高四大扣除額，讓542萬戶受惠，退稅金額近500億元，更創近四年來新高，稅收減少還只有原先預期的1/3、為145億元。

(中時電子報)