扇形空間的遠東宴會廳改裝後，備有巨型LED螢幕與現代化聲光音效，打造極緻奢華宴會體驗。（圖。香格里拉台北遠東飯店）

台北觀光飯店近年激增，除住房市場競爭激烈，婚宴市場亦因新軍壓境競爭日熾，為鞏固市占，立足市場25周年的香格里拉台北遠東國際飯店大手筆斥資新台幣9000萬元全面改裝位於3樓的遠東宴會廳，預計於八月至九月中期間進行改裝計畫，將於九月底以全新面貌亮相，並結合全新硬體設施與軟體服務爭取新人青睞。

配合宴會廳全新換裝，香格里拉台北遠東國際大飯店即日起推出「香．愛」婚宴專案， 除標榜新硬體與全面升級宴席菜單、主題佈置與加值服務，新人在今（2019）年12月31日前預訂此婚宴專案達28桌，自下訂日起一年內於遠東宴會廳舉辦婚宴，飯店將獨家贈送新人至香格里拉酒店集團旗下位在馬來西亞或菲律賓的海島度假酒店體驗熱情浪漫的蜜月之旅，假期最多並達6天5夜，內容包含雙人來回機票、海景客房、機場接送及雙人早餐等尊榮禮遇，此除顯示香格里拉酒店集團擁有國際連鎖資源優勢，也凸顯台北都會婚宴市場競爭現況。

全新改裝完成後的遠東宴會廳，備有巨型螢幕，除了中央350吋巨型LED螢幕外，左右各輔以四組240吋螢幕與後方兩組150吋螢幕，迎賓接待區另備有三台65-98吋高畫質電視，整場共10處螢幕環繞，可供影片播放、實況直播或是主題影音特效等，不管是婚宴派對、社交晚宴或是商務會議，無論從哪個角度，皆可360度全視角精采捕捉每個重要時刻。

而遠東宴會廳獨一無二的扇形空間，巧妙延伸視覺空間感，同時拉近每位與會賓客和舞台距離，同步搭載現代化視聽設備與情境燈光，各種場合所需氛圍，都能透過最先進的聲光音效科技，創造出充滿美感的感官體驗。

為了擴大爭取婚宴訂單，香格里拉台北遠東飯店整理出自家宴會廳的「10大」亮點與特色包括：

1.最新當代科技、 LED 環繞螢幕／宴會廳多處備有巨型螢幕，每個角度皆可360度全視角精采捕捉每個重要時刻。

2.現代化視聽設備及情境燈光／依照各種場合所需氛圍，透過最先進的燈光與視聽科技，客製化創造充滿美感與個人風格的感官體驗。

3.獨具風格的設計風格／以中國宋代文人雅士於庭園賦詩飲宴的風雅場景為設計靈感，柔和色調襯托精挑材質與細節鋪陳，細膩展現當代場域的精緻優雅，兼具視覺感受與多功能實用設計。

4.特殊扇形空間／遠東宴會廳以中式扇形空間巧妙延伸視覺空間感，同時也拉近每位與會賓客和舞台距離，讓每位賓客備受尊榮。

5.無樑柱挑高大器空間／全場無樑柱的挑高寬闊空間，展現非凡氣勢與絕佳視野。

6.多功能迎賓接待與茶歇休憩區／將中國古代流觴曲水的山水景緻打造成優雅水幕迎賓，接待區備有三處65-98吋高畫質電視螢幕，能即時掌握宴會廳內活動進行，並可於吧檯享用茶歇點心與飲品。此區亦可與主廳打通彈性運用，至多容納40桌。

7.多色搭配精緻桌巾椅套／特製風格桌巾、裝飾巾及椅套，多款顏色可供選擇或依不同主題需求混搭變化。

8.進出隱私與便利／宴會廳獨立接待區提供貴賓隱密出入與尊榮接送，並備有多部電梯可達飯店大廳、各樓層與停車場，方便賓客進出。

9.國際級設計團隊／整體空間由CAP Atelier國際設計團隊操刀，其設計作品分佈於歐洲、澳洲以及亞洲各地多家頂級奢華飯店。

10.專業服務團隊／飯店經驗豐富的專業團隊包含會議及宴會專任、國際廚藝團隊、宴會服務和技術人員，從專案規劃、執行至活動完美呈現。

香格里拉台北遠東飯店配合25週年慶暨遠東宴會廳全新改裝推出的全新婚宴專案，不僅由泰籍行政總主廚陳帝昕 (Thitisorn Amatasin)率領的國際級廚藝團隊，重新演繹精緻喜宴佳餚，包含十道式的中式饗宴、主廚精選迎賓開胃美饌、迎賓雞尾酒會、席間提供無限暢飲精選紅酒、果汁等，新人還可以從多款色系的名家設計桌巾椅套隨選搭配獨具品味的主題色調，而進場紅毯也跳脫傳統，增加了純潔白、珍愛粉與幸運紅三種顏色選擇，飯店更提供新人於婚宴當天入住總統套房或特級套房，讓新人不僅可於套房內進行喜慶儀式，隔日還可至豪華閣或於套房內享用專屬雙人早餐，套房內還特別準備了香檳、蛋糕等新婚禮物。

此外，飯店還提供兩台BMW豪華禮車台北市區免費使用三小時，供新人迎娶或接送貴賓使用。專案依菜單選擇不同，共有三種選擇，「香‧愛」、「香‧戀」、「香‧守」每桌價格分別為33,800元、29,800元以及26,800元，皆須外加10％服務費，每桌可安排十位嘉賓。

香格里拉台北遠東飯店表示，即日起至今（2019）年12月 31日期間預訂「香‧愛」婚宴專案達28桌 ，自下訂日起一年內於遠東宴會廳舉辦婚宴，飯店將獨家贈送新人至香格里拉酒店集團旗下馬來西亞哥達金那巴魯(亞庇)香格里拉莎利雅度假酒店、馬來西亞檳城香格里拉沙洋度假酒店或是菲律賓香格里拉長灘島度假酒店等海島度假酒店，體驗熱情浪漫的蜜月之旅。新人可3選1入住，並可享桃園機場至目的地雙人來回機票(不含稅金)、機場接送、每日雙人早餐與迎賓飲品等獨家禮遇。

全新改裝的遠東宴會廳，融合宋代美學與當代設計。（圖／香格里拉台北遠東飯店)

年底前預訂香格里拉台北遠東飯店「香．愛」婚宴專案，滿28桌即送包括菲律賓香格里拉長灘島在內的島嶼度假。（圖／香格里拉台北遠東飯店）

年底前預訂香格里拉台北遠東飯店「香．愛」婚宴專案，滿28桌即送馬來西亞哥達金那巴魯(亞庇)香格里拉莎利雅度假酒店6天5夜假期。（圖／香格里拉台北遠東飯店）

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