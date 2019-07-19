豪、大雨特報。(中央氣象局)

受低壓帶影響，中央氣象局表示，今(19)日易有短時強降雨，針對新北市、基隆市、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東縣等7縣市發布大雨特報，以及屏東縣發布豪雨特報。氣象專家指出，丹娜絲雖遠離，但對台灣最大威脅其實是隨之而來的西南氣流，今明兩天中南部恐有致災性降雨，其它地區有午後雷陣雨機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，此次季風低壓內發展了「丹娜絲」及另一「低壓環流」，但因「先天不良」(風切大、互相競爭水氣)，強度皆很弱，故其對台灣的最大威脅，反而是原「季風低壓」之西南氣流，與地形抬升所帶來的降雨。

最新(18日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬19日20時天氣圖顯示，低壓環流通過台灣南端後，「季風低壓」的西南風將進入台灣(右圖)(翻攝三立準氣象·老大洩天機)

吳德榮指出，據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，低壓環流通過台灣南端後，「季風低壓」的西南風將進入台灣，今(19)日至明(20)上半天，西南部迎風面，南部、甚至擴展至中部，慎防致災性降雨，其他地區亦有局部短暫陣雨機率。

吳德榮表示，週日至下週四(21至25日)水氣漸減、天氣漸好轉，但午後局部雷陣雨的機率偏高；清晨因西南風與陸風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部陣雨的機率。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在臉書表示，91W熱帶擾動，目前位於臺灣西南方海面，由於系統結構不佳，且低層環流中心裸露，未來發展的空間及強度有限，命名機會低。今日起臺灣南部、東南部天氣將受其影響，容易出現降雨，且可能伴隨劇烈天氣現象。

紅外線雲圖。(翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急)

(中時電子報)