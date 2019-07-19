蕭敬騰從「超級星光大道」一戰成名，在華語歌壇占有一席之地，如今演藝事業達到顛峰的他，竟傳出有粉絲提出7大建議批評他的團隊，對此讓蕭敬騰相當不滿，直接回覆：「就算是我尊敬的你們也一樣，不要越過道德邊境」。

粉絲在微博向蕭敬騰提出7大建議。(圖/微博)

粉絲提出7大建議，包括要求團隊大換血、不做井底之蛙、詞曲交給專業人士、不要整天曬鑽表與破鞋、fire只會抄襲的服裝造型師、知道何謂忠言逆耳、別接掉身價的商演，更強調「把8年前的蕭敬騰還給我們」，對此蕭敬騰親自回應，表示沉澱後再看一次文章，雖然很多網友留言提到「忠言逆耳」， 但其實文章充滿許多情緒字眼，確實做到了「言逆耳」，但就是沒有「忠」，最後更直言：「加油下次會寫的更好，昨晚白熬了，我先睡了」，似乎懶得搭理該名粉絲。

蕭敬騰直接回嗆粉絲。(圖/微博)

蕭敬騰直接回嗆粉絲。(圖/微博)

沒想到該名粉絲疑似惱羞成怒，再度回嗆：「親自怨懟粉絲也不是第一次，下次記得別用蕭敬騰帳號喔」，言語中充滿挑釁意味，對此蕭敬騰回擊：「我脾氣比誰都硬，因為我極度正義，12年該了解了，就算是我尊敬的你們（指粉絲）也一樣，不要越過道德邊境」。

(中時電子報)