PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜以44.805%支持度，大勝黨內同志順利代表國民黨出線，未來副手4人選備受關注。網友根據民調分析，韓最強在北北基、50至59歲、女性；最弱則是在桃竹苗、40歲以下、男性。就人口結構角度出發，檯面上下3大王牌分別是——朱立倫、許淑華、柯志恩、江啟臣。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜的副手？》表示人口結構對大選影響甚鉅，就《TVBS》最新民調來看：「從地域來看，韓最強在北北基、其次是高屏澎，最弱在桃竹苗，中彰投則可以更高。從年齡來看，韓最強是50-59、其次是60以上與40-49，40歲以下是被全面碾壓。從性別來看，最新的TVBS民調沒有顯示，但他過去在女性略強過男性。」

綜觀以上，該網友提出檯面上4大人選與檯面下2大人選。目前檯面上的朱立倫，優勢在能助拉抬桃竹苗、略吸引女性族群，缺點是對年輕族群無吸引力，屬安全牌；張善正雖出身台南，卻與當地無連結性，地域性沒加分、年輕族群也沒加分，但或可稍微吸引男性族群；許淑華對男性選民有幫助，但對年輕族群與拉抬桃竹苗、雲嘉南、中彰投有限；至於王金平，完全在地域、年齡、性別，完全失敗。

至於檯面下2大人選，江啟臣擁本省籍、高學歷、年輕、社會形象佳、出身台中望族、對男女都有吸引力，他有絕佳條件；柯志恩同樣擁本省籍、高學歷、年輕、社會形象佳、出身屏東、拉抬新北、穩健而理智，缺點是全國知名度稍遜、不以亮眼外型為主打叫吃不到男性「豬哥票」。

總而言之，發文網友認為，朱立倫是韓國瑜手上的第一王牌，能衝能衛、能幹外交也能顧內政，但不見得要擺在副手，而是朝向未來的行政院長或國安會秘書長。排序名次則是江啟臣、柯志恩、許淑華。

(中時電子報)