就在外界拚命謠傳哈登與保羅之間關係水火不容，甚至保羅都被交易去雷霆，火箭後衛小瑞弗斯仍跟自家總管莫瑞一樣選擇繼續鬼扯，因為他在18日接受《ClutchFans》訪問表示，哈登、保羅兩人不和新聞都是美國媒體捏造的！

「無論是哪個媒體最先開始傳出哈登和保羅不合的謠言，這個人最終成功玷污了兩人之間的關係，」小瑞弗斯表示，「在我眼裡看來，哈登跟保羅之間關係沒有任何問題，從這些謠言當中可以清楚看出，媒體現在具有多大影響力。」

小瑞弗斯除了大力稱讚保羅是個很專業的球員，更宣稱自己跟保羅私下聊過了，保羅已經預期自己必須先待在雷霆1個球季，然後等到明年夏天，保羅合約才會比較容易處理，屆時保羅絕對會加入一支爭冠球隊，應該最有可能去湖人。

只是就跟莫瑞先前不斷放話保羅絕對不會被火箭交易謊言一樣，小瑞弗斯始終堅持保羅不可能被送走，如今隨著保羅被換到雷霆，為了堅持自己仍然是對的，小瑞弗斯才會把焦點放到媒體捏造新聞，至於可信度多高，想必球迷很清楚。

(中時電子報)