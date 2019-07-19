父親節，買張辦公桌給爸爸？這不是家具店的行銷新招，而是台北君悅酒店為搶攻父親節孝親商機，由法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）推出的「辦公老爸」父親節蛋糕，以辦公桌為概念，將不同口感與風味的巧克力融合，打造出原木辦公桌、桌墊、電腦、鍵盤、桌曆與馬克杯，呈現許多父親長時間相處的「生活好搭檔」。

台北君悅酒店希望藉蛋糕本身成熟穩重的大人風味，加上可供客製化的螢幕訊息，與同業區隔並創造賣點搶訂單，進而衝高餐飲營收。君悅酒店即日起至8月11日止，於館內「Baguette 禮品．烘焙坊」限量販售該蛋糕，每顆售價880元/5.5吋。君悅酒店提醒，蛋糕螢幕上的客製化訊息不超過10個中文字，為方便提貨與製作，必須提貨日前２天預訂。君悅酒店透露，希望藉此創意蛋糕引起市場注意，拉抬今年父親節糕點業績成長一成。

巧！今年農曆七夕情人節與父親節只差一天，這巧合讓觀光飯店「有點忙」，既要搶情人節浪漫商機，也不想放掉父親節孝親市場，於是不少飯店索性將兩個節日綁在一起進行餐飲促銷。而台北君悅酒店則是特別針對父親節由甜點主廚設計了「父親節蛋糕」，希望爭取送禮訂單。

君悅酒店的「辦公老爸」父親節蛋糕，標榜以質感綿密的巧克力蛋糕為基底，內層夾入苦裡有甜的黑巧克力甘納許、帶有微微煙燻焦香的烤焙夏威夷豆，以及鹹中帶甜的鹽味焦糖甘納許，最外層裹上70%巧克力鏡面後，再細細將各面黏上由杜絲巧克力融合黑巧克力所製成的木紋飾片，活靈活現打造一張厚實原木辦公桌。而桌上的桌墊、電腦、鍵盤、桌曆與馬克杯全都可食，加上杯內滋味濃郁的咖啡香堤，讓父親為家人努力工作而伏案桌前的身影更為鮮明。

(工商 )