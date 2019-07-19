許多人都希望畢業那天有家人見證這一刻，但一名從菲律賓蘭心大學的網友，媽媽於2016年8月肺炎辭世，因為思念母親，決定訂做一個1:1的「157公分紙板媽媽」，於畢業典禮當天摟著媽媽一起拍畢業照，畫面逼哭逾5萬名網友，推特4700次轉貼分享。

他持「紙板媽」與家人在畢業典禮上合照。（圖／翻攝自Paulo John推特）

這名畢業生保羅(Paulo John Alinsog)，16日推特PO上摟抱「紙板媽媽」的合照， 還寫下「給我最愛的母親！妳的大兒子畢業了，希望妳在上帝面前過得很快樂！」

綜合外媒報導，保羅的母親是單親媽媽，與小孩的感情非常好，卻不幸在2016年8月肺炎病世，保羅說：「因為媽媽生前跟她有一起參與畢業典禮的約定，於是2周前就訂做了一個5呎2吋（約157公分）1：１比例的她，讓我在畢業典禮感受到我母親的存在。」。

照片PO出後逼哭數萬名網友，紛紛留言：「我看完Po文我哭了，好感人」、「相信你的媽媽在天堂也為你畢業感到很開心」、「我2年前也遇到跟原Po一樣的處境，雖然很痛苦，但還是要放下，加油」、「這個拍照的方式看得出來你們真的很親密，你很愛她」、「你是一個好孩子，願你在天堂的母親保護你不受傷害。」

(中時電子報)