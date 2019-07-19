台北市長柯文哲最近撿到槍酸高雄市長韓國瑜「不耐打」，又說韓粉最大組成是「魯蛇」（loser）。但高雄師範大學校長吳連賞不認同，他說，台灣現況老百姓普遍過得不好，這是不爭的事實，怎能說老百姓都是失敗者呢?他認為韓流風潮能否持續還要觀察，但老百姓經濟感受度一定是影響明年大選的關鍵。

柯文哲日前接受專訪稱「韓流」的三個支撐點第一個為「深藍」，第二個是地方家族、派系，第三個是最大的「Loser（失敗者）。

高雄師範大學校長吳連賞接受《中評社》專訪時，認為韓流風潮是跟民心思變、庶民語言、關心基層民眾有關，政府過去執政都很少重視基層民眾的聲音，不過現在因為經濟普遍變差，生活真的過得不好，已是不爭的事實。

吳連直言，如果要說韓流是由Loser組成，那也太有失公允，因為以台灣現今生活上來說，老百姓生活真的不好過了，這是台灣大環境的問題，所以，怎能說老百姓都是失敗者呢？

今年63歲的吳連賞為高雄師範大學校長、地理學系教授，曾於吳敦義高雄市主政時期擔任高雄市研考委員，現任韓國瑜主政下的高雄市兩岸小組成員之一。

至於韓流風潮會不會持續到明年大選？吳連賞認為，以他在高雄市的感覺來看，韓國瑜有認真在做好市長的工作，路平、燈亮、清水溝、地下箱涵的清淤，這幾個月來，高雄市民確實有不一樣的感受。吳說，像這幾次的水患，確實沒有像過去一樣產生淹水，只是還要再經過檢驗才行。

吳連賞分析，韓流能否持續，現在就是看國民黨黨內整合的積極度，這蠻重要的，這一、兩個月整合扮演關鍵，還有接下來在高雄市政上，也會慢慢凸顯一些成果，做出不同前朝的政績，這方面他對韓國瑜是蠻有信心的，他說「高雄市政做得好，就是最好的競選！」

(中時電子報)