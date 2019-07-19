美伊在中東已僵持不下，對峙恐增高？就在先前伊朗擊落美無人偵察機一個月後，美國總統川普18日表示，美軍稍早在荷莫茲海峽擊落一架伊朗無人機，原因是這架無人機距離美艦不超過1000碼，在嘗試要求其停止靠近後不顧美軍警示，迫使美軍採取防衛機制。不過，伊朗表示對此一無所知。

美國總統川普表示，美艦拳師號稍早在荷莫茲海峽擊落一架伊朗無人機，原因是這架無人機距離美艦不超過1000碼，迫使美軍採取防衛機制。

根據美國有線新聞網（CNN）報導，川普在白宮表示，這架無人機「已威脅到海軍兩棲攻擊艦拳師號（USS Boxer）船艦與人員安全」，迫使採取立即防禦行動，以電子干擾摧毀該架無人機。

隨後，美國五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）發表聲明說，大約於當地時間早上10點，拳師號正在國際水域荷莫茲海峽執行任務時，一架固定無人飛行載具企圖接近該艦並越過安全威脅範圍。拳師號已採取防衛行動，以保護艦上人員及設備。不過另一位發言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）向CNN表示，這架無人飛行載具估計是伊朗的。

川普並在推特上表示，這是伊朗在此國際水域上挑起數起挑釁與敵意行為中最新的案例；美軍應該有權保護自己人員、設備以及利益之權利，並呼籲所有國家譴責伊朗擾亂自由航行與全球貿易的作為。

對此，伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）則向記者表示，「我們並未得知有損失任何無人機」。

就在上月20日，美軍聲稱一架MQ-4C「全球鷹」軍用無人機荷姆茲海峽上的國際空域上，遭伊朗導彈擊落。雖然華府一度計畫準備報復行動，但川普因考量任務恐會造成150人死亡，不符合比例原則，在發起攻擊前一刻收手。

(中時電子報)