蔡英文總統「自由民主永續之旅」 當地時間18日晚間在聖露西亞在臉書貼文表示，台灣的外交工作從來不輕鬆，我們的目標只有一個，確保台灣和友邦的邦誼鞏固，把台灣這塊招牌在國際上擦得更亮。「這是我出訪以來，每一天都在崗位上努力的事情」。

蔡英文表示，今天是在聖露西亞的第二天，我們的行程依然緊湊，早上在聖露西亞的國會演說，她知道有很多台灣網友收看直播，大家的隔空加油真的非常溫暖。

下午她在參加國士壘人力資源發展中心的開幕典禮時，拿出一張小紙條給聖露西亞的參議院議長Jeannine Michele Giraudy-McIntyre，被媒體朋友發現。

蔡英文透露，其實這張紙條並不是國家機密，只是一張標注姓名發音和問候順序的小抄，避免唸錯失禮。「我相信有外國朋友的人都知道，把各種不同的姓名正確念出，其實不是一件容易的事，議長看到我的小抄，不禁莞爾」。

她說，對團隊來說，出訪的壓力其實很大，不僅是儀節安排複雜，要順應當地的文化做彈性調整，也要長時間和外國政要互動溝通，整個行程不僅要溝通再溝通，還要確認再確認，遠比在國內要來得不容易。

蔡英文強調，這一張「總統級小抄」，凸顯了整個外交過程，需要龐大的團隊合作。台灣的外交工作從來不輕鬆，我們的目標只有一個，確保台灣和友邦的邦誼鞏固，透過互惠互助的方式，實質協助友邦人民的需求，把台灣這塊招牌在國際上擦得更亮。「這是我的工作，也是我出訪以來，每一天都在崗位上努力的事情」。

這趟出訪即將進入尾聲，她也呼籲民眾，繼續關注她的社群，「我會繼續報告最新的外交進度成果」！

(工商 )