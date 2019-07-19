肯巴沃克離開生涯前8季效力的黃蜂，前往塞爾提克擔任全新一哥，他在19日接受《ESPN》訪問表示，離開黃蜂當然很不捨，無奈先前放話不惜任何代價留人的黃蜂老闆「飛人」喬丹，根本不肯開給他頂薪合約，讓沃克感到有點傷心。

「我不能說自己非常失望，但肯定感覺有點傷心，」肯巴沃克表示，「就像我先前說過的，我在夏洛特效力那麼多年，那邊是我最熟悉的地方，但現在我來到一個全新的環境，我也充滿期待，我已經是個塞爾提克球員了，這讓我興奮。」

肯巴沃克強調，自己選擇加盟塞爾提克，除了因為喜歡塞爾提克的球團文化，更是看在可跟總教練史蒂文斯、年輕好手塔圖等人並肩作戰，他笑著說：「我知道史蒂文斯上季遇到一些挫折，但我來到這裡可以帶來改變，因為我很好相處。」

擺明嘲諷厄文不太專業的沃克表示，「我知道來到塞爾提克，是取代厄文原本地位，大家肯定會問我很多關於他的問題，但合作不順利這種事很常見，我只期望能跟新東家合作順利，我沒跟厄文聯繫過，因為我做決定時不太聽取別人意見。」

(中時電子報)