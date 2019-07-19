PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲在各民調穩握約25%支持度，始終未對參選總統表態，近日卻左右開攻，不僅嗆高雄市長韓國瑜不耐打、讀的書只夠做北農董事長，又嗆韓粉是「魯蛇」（Loser）；又兩度嗆行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」，並痛批總統蔡英文國政沒做好。網友驚呼，覺得柯最近變了，不斷刻意製造話題，莫非是急了想製造媒體曝光度？更有網友痛罵，柯難道為了權力已經瘋了？

據《聯合新聞網》報導，柯文哲受訪時談到民進黨世大運開始對他抹紅，甚至開始哽咽數秒，並直言：「我有時候會恨民進黨！」一是因綠營的政治圍毆，二是因蔡英文自己執政惹民怨，害他得苦惱到底要不要選總統。

網友則在PTT論壇發文《柯文哲是不是急了？》寫道：「感覺最近他跟以前不太一樣，最近民進黨也沒在打他，反而他不斷製造話題。台北市長不是就做好份內的事就好了嗎？除非蘇貞昌該給台北市的錢沒給，不然也不知道柯文哲一直批評別人是基於什麼立場！柯文哲是不是急了？想要提升媒體的曝光度？」

有網友更回應痛批：「奇怪一個台北市長還有三年任期欸，不好好幹，一天到晚出來講幹話！要選就選，不然就專心在台北啦！一邊看風向，一邊放話，真的很政客欸！話說回來，蔡（蔡英文）、郭（郭台銘）、韓（韓國瑜）也沒人說他做不好，就一直放話！真的給你選上了，你憑甚麼說服我們你能做的比小英好？你覺得小英做不好，那你打算怎麼做？只會批評，那我也可以出來選了啦！你柯是吃到果凍的口水嗎？在專訪哭！殺你阿公的是國民黨，你是不是搞錯甚麼了？還是你只是為了權力，已經瘋了？？？」

(中時電子報)