殲-31

解放軍海軍正快馬加鞭打造下一代航母，而研發殲-20與殲-31的幕後推手也在較勁，希望自家的隱形戰機能成為艦載機。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，對研發殲-20的成都飛機工業集團來說，要上航母最大的挑戰，可能就是開發新版「威龍」，讓它短到足以利用彈射系統起飛。相對的，瀋陽飛機工業集團研發的殲-31 雖然較短，但部份專家卻認為，它不如殲-20有力。

儘管社群媒體盛傳，殲-31將成為航母艦載機，但消息人士透露，離定案還早得很。一名消息人士指出，由於殲-20與殲-31各有優缺點，因此海軍還沒決定要選哪一款。

另一位軍方圈內人士說，現有的殲-20長22米，而成飛工程師正在打造短版，好讓它們能使用新型彈射系統。相較之下，殲-31長僅17米左右。雖然殲-15比殲-20長了兩米，但它是部署在滑躍起飛，而不是新型彈射起飛航母上。

(中時電子報)