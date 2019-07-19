TVBS民調。（圖片翻拍自TVBS民調中心官網）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

最新民調出爐！若台北市長柯文哲參選，在「三腳督」的狀況下，國民黨的韓國瑜將以40%領先民進黨蔡英文的28%，及柯的27%，蔡柯不相上下。顯示柯吸收蔡票源多於韓。對此，有網友從年齡結構分析三腳督的態勢，直言蔡英文絕對會殺柯，關鍵就在這一個月，未來一個月的白綠廝殺，是政壇的首要大戲。柯粉英粉戰起來！

根據TVBS所作民調，交叉分析顯示，韓蔡柯「三腳督」，越年輕的選民，支持柯P的比例越高。其中20-29歲和30-39歲對柯文哲支持度高過4成，蔡英文皆為34%，支持韓國瑜的比例則在2成左右。50歲以上選民中，韓國瑜明顯領先，其中50-59歲有63%支持韓國瑜，蔡英文為20%、柯文哲15%。

對此，網友SincereBob於批踢踢發文表示，先把台灣人口的年齡結構做出以下的統計和分類：

(1) 20-29：314萬/16%

(2) 30-39：363萬/18.8%

(3) 40-49：370萬/19%

(4) 50-59：363萬/18.8%

(5) 60以上：519萬/27%

該網友分析，首先，我們來看韓蔡一對一。TVBS民調在這組對決的人口分布很有趣，依據以上五區間，依序是14％、19%、19%、19%、29%，也就是20-29少了2%、60以上多了2%。我們再依據TVBS呈現的兩強各年齡區間的支持度，乘以台灣人口實際分布，得出來的韓蔡兩強支持度對決應該是47.09% vs. 44.77%，差距僅2.32%，在誤差範圍內。大概是三十萬票左右。

該網友再分析，但如果考量各年齡層的投票率，通常中老年選民的投票率比青壯年高，投票意向較固定，實際上，韓目前還有些微的優勢，但隨時翻盤是很可能的。此外，這個統計沒算到中國和東南亞的台僑台商台幹(北美太少不計)，難以算出結果。

該網友表示，韓、蔡、柯三足鼎立。如果依照他上面的人口結構來做調整，三者的支持度會變成39.23% vs. 26.96% vs. 27.22%，柯蔡在誤差範圍，柯變第二。但考量到各年齡層的投票率，柯在60歲以上的支持度只有8%，遠遜於蔡的30%，而老年人投票率一向較高，所以蔡的實際得票率可能不下於柯。

該網友更表示，那這樣的調查，對三個陣營有什麼啟示呢？韓：趕快設法挽救40歲以下的族群吧，中老年鐵票夠鐵了，青壯年拉回一點就穩了。蔡：千萬要設法勸退柯，要設法衝高青壯年投票率，趕快對中老年實施大溫暖政策。柯：要出來的話，先設法在青壯年這塊打崩蔡，中老年應該沒救了，平常心就好。

該網友指出，從這樣看，現在個陣營的動作就很清楚了，一目了然。柯近期七分打蔡、三分打韓，是因為他很清楚誰是主要敵人，就是蔡。如果他決定參選，應該會非常倚重空戰，必須在短期內於網路上撂倒蔡，只要柯自己回升到30%左右，蔡跌至25%以下，就可能誘發選民棄保。韓在三角督的實力，高點在39-40%，低點應在35%，這時柯的機會就來了。

該網友更指出，對蔡來說，優先目標是勸退柯，但現在看來，大小姐也不爽了，白綠很難合。那次要目標就是全力打崩柯，瓦解柯的鬥志。關鍵時間就在這一個月。如果蔡在這一個月無法把柯打到25%以下，依據雙方惡化的關係，柯必出。

該網友表示，蔡可能會被逼得提早拉鄭文燦出來當副手，因為鄭文燦有助於吸收青壯年和中間選票。媒體在傳的蔡賴配，對蔡的選票沒有幫助，賴應該也在等蔡崩掉後班師回朝。結論未來一個月的白綠廝殺，是政壇的首要大戲。柯粉英粉戰起來！

(中時電子報)