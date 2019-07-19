蔡英文總統「自由民主永續之旅」於當地時間18日上午（台北時間18日晚間）於聖露西亞國會發表演說。蔡英文表示，在總理查士納陪同下，參加了聖茱德醫院整建工程的動土典禮，為兩國多年來的醫療衛生合作，再度創下一個重要的里程碑，她很自豪台灣能夠貢獻其中。

除了健康領域，台灣也努力發展永續農業。2013年台灣啟動一項計畫，成功幫助露國解決香蕉葉斑病的蟲害問題，現在，露國蕉農不但增加產能，也開發了新的國際市場，並提升獲利。目前，露國是東加勒比海唯一出口香蕉到歐洲市場的國家。

蔡英文指出，台露兩國在農業發展方面的合作，呼應露國經濟學者路易斯（William Arthur Lewis）的理論，路易斯是諾貝爾獎得主，他的許多著作，都是在解決農村貧窮問題。

另外，台露雙方在資通訊領域也有做許多努力。網路基礎建設對於政府提供有效率服務及縮短數位落差，至為重要，也讓就學、就業跟經商，都更為便利，降低各方面的不平等，也是永續發展目標的核心精神。

公共基礎建設是國家永續發展的基石。今年，雙方啟動許多重大計畫，除了聖茱德醫院，台灣和露國今年也已經陸續推動荷瓦諾拉國際機場和全國道路計畫。

蔡英文認為，我們的合作計畫，不但建立了具有韌性的基礎建設，也透過互惠互助的合作模式，增加了優質的工作，這都是重要的永續發展目標。這些計畫會由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，也就是台灣會雇用露國當地勞工，採用在地建材。

她指出，這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。共同互惠的計畫，奠基於良好的溝通及合作。

另外，台灣和聖露西亞都希望依據永續發展目標的「提供公平以及高品質的教育」，為下一代創造更美好的未來。我們很榮幸透過台灣各類獎學金計畫，還有技職教育訓練，為露國年輕人培養技能和專業。現在，露國學子透過更多元的管道，發揮才能，回饋社區。這些從台灣學成返國的學子，都能夠帶回新的專業、知識和想法，為露國開創新的可能性。

(工商 )