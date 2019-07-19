根據《The Athletic》資深記者查拉尼亞19日爆料，剛被騎士裁員的「神經刀」J.R.史密斯，前往密爾瓦基跟公鹿高層談判，目前雙方極有可能達成加盟共識，代表史密斯有機會在新球季跟上季年度MVP「字母哥」阿提托康波聯手。

由於公鹿相當積極在自由市場找到一名側翼射手，擁有強大三分外線火力，且在2016年幫助騎士奪冠的J.R.史密斯，當然算是不錯人選，儘管先前謠傳史密斯渴望前往湖人跟「小皇帝」詹姆斯再次合作，卻遭「爆料天王」沃神否定了。

只是J.R.史密斯從去年11月底開始，就沒打過一場比賽，早跟騎士宣告分道揚鑣的他，選擇離隊自主訓練，主因在於史密斯不斷對外批評騎士管理階層，才讓騎士決定把他徹底冷凍，直到最近才把他裁員，一舉切除這顆「毒瘤」。

如今公鹿考慮招募這把「神經刀」，勢必也要冒上相當大的風險，畢竟J.R.史密斯經常無厘頭放話，也會在場上出現脫序行為，恐怕就算派出阿提托康波也壓不住他，只能期望史密斯可以好好珍惜這次得來不易的重返球場機會。

(中時電子報)