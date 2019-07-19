台北市立動物園的「熱帶雨林館」近來成為網路夯景點，裡面的動物新奇又可愛！自德國法蘭克福動物園調度引進4隻「棕蜘蛛猴（Ateles hybridus）」也住在這，調皮搗蛋的牠們不斷地製造大大小小的事件，想讓「鄰居」不好過，不怕陌生人，還喜歡去找大食蟻獸姐姐呢，有時雙方還「耍武功」，互不相讓呢！

在「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」的「尾部」，是另一個獨立的網籠，透過二樓室內賞鳥牆的設計概念（（紫晶數位有限公司攝）

分布於南美洲哥倫比亞北邊與委內瑞拉西北部的「棕蜘蛛猴」，是群居性的動物，喜歡在白天活動，以果實為主食，擁有修長的四肢，及號稱「第五隻手」的粗長尾巴，讓牠們能夠輕鬆、快速的穿梭在雨林間。近年來受到棲地破壞及不當捕捉等因素影響，野外數量稀少，已被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危（CR）物種，也成為歐洲動物園暨水族館協會瀕危物種域外族群管理計畫（EEP）的焦點之一，需要更多的保育機構一同參與，以擴大域外安全族群，並維持遺傳多樣性。

「黑蜘蛛猴」面對小屁孩的叫囂挑臖，多半以「冷處理」，不想跟牠們一般見識。（台北市立動物園提供）

這次來台的4隻雄性「棕蜘蛛猴」，都是在動物園裡出生長大的個體，牠們的感情非常融洽，不時會有擁抱、理毛、輕咬追逐等互動，在剛加入台北市立動物園熱帶雨林區時，牠們認為最有趣的遊戲，就是呼朋引伴對著相鄰的「黑蜘蛛猴」與「黑掌蜘蛛猴」叫囂挑臖，這些幼稚又任性的舉動，看在較年長「室友」的眼裡，應該覺得根本就是一群「屁孩」無誤，多半以「冷處理」的態度來面對，不想跟牠們一般見識，這群單身漢在試探了一個星期左右，或許自覺無趣，便不再以找對象吵架為樂。

棕蜘蛛猴有「屁孩」行為~大食蟻獸姐姐姊沒在怕！（台北市立動物園提供）

這群單身漢正值調皮愛玩的年紀，好奇心十分強烈，完全不怕陌生人，這項特點讓接手照顧牠們的保育員，能夠在很短的時間內，找出辬識每隻個體的「小撇步」，例如「Pedro」頭上的白斑從前額一直延伸到後方，經常做出膨毛跳躍的威嚇動作；「Manni」額頭的白斑較分散，嘴角經常往下做出「鱉嘴」的表情；「Paco」頭上的三角形白斑很集中，乍看之下好像日本卡通中「鬼魂」的造形，雙眼下臥蠶明顯，嘴巴前凸；至於「Louis」頭上的白斑最不明顯，還帶點綠色，眼神矇矓好像每天都沒睡飽一樣…，大家只要記住這些小特徵，就能輕鬆地分辬出誰是誰囉！

「棕蜘蛛猴」近年來受到棲地破壞及不當捕捉等因素影響，野外數量稀少，已被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危（CR）物種。（台北市立動物園提供）

「棕蜘蛛猴」的家位在熱帶雨林區的戶外活動場內，這塊場域共分為上、下島及水域，為了讓上島剛種進去的喬木有機會好好長出樹冠層，保育員特別先將活潑且破壞力強的「棕蜘蛛猴」，與相鄰較穩重的的「黑蜘蛛猴」與「黑掌蜘蛛猴」戶外活動場對調，同時在仿岩上增設定時灑水設施。當「棕蜘蛛猴」進入下島住著「大食蟻獸」姐姐的上島之後，4隻頑皮的毛小孩就像發現新玩具一樣雀躍。

當「棕蜘蛛猴」進入下島住著「大食蟻獸」姐姐的上島之後，4隻頑皮的毛小孩就像發現新玩具一樣雀躍。（台北市立動物園提供）

平日裡「棕蜘蛛猴」只要一逮到機會，就會偷溜進「大食蟻獸」姐姐的房間裡探險，看到食物還順道品嚐個幾口；偶爾藉著地勢之便，企圖由高處向下偷襲「大食蟻獸」姐姐，幸好「大食蟻獸」姐姐也不是省油的燈，面對突如其來的襲擊，立馬使出一記「無影腳」還擊，有效嚇阻下一波攻勢；有時候「大食蟻獸」姐姐遠遠察覺這4隻「猴崽子」似乎又在密謀什麼詭計，就乾脆下水游泳納涼、來個眼不見為淨，讓怕水的棕蜘蛛猴們，只能留在岸上「望水興嘆」了。

4隻雄性「棕蜘蛛猴」，都是在動物園裡出生長大的個體，牠們的感情非常融洽。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)