昨日開始，韓粉各社團出現一則貼文，指出高雄路平有陰謀。(FB)

網友對於高雄路平謠言的反應。(韓國瑜後援會)

網友對於高雄路平謠言的反應。(朱學恒的阿宅萬事通事務所社團)

高雄市長韓國瑜上任後，市政團隊盡力路平、燈亮、清水溝、地下箱涵清淤，讓高雄市民確實感受不一樣。但昨日開始，韓粉各社團出現一則貼文，指出高雄路平有陰謀。貼文者寫「今天聽到讓我超爆笑的話，竟然有人說高雄市路舖的那麼漂亮是給共匪軍機停靠的，哇靠!這想像力太豐富了吧!民進黨真的只能騙三歲小孩的智商，還好我頭殼沒壞。」留言情況十分熱烈，但有人說「重點是，高雄很多87會相信..」

韓國瑜上任後，市府團隊最讓韓粉有感的政績之一就是高雄路平。但昨日起，有不同人在各韓粉社團及其他臉書社團貼一則謠言，有網友在「李四川後援會」、「韓國瑜後援會」及「朱學恒的阿宅萬事通事務所社團」發文「今天聽到讓我超爆笑的話，竟然有人說高雄市馬路舖的那麼漂亮，是要給共匪軍機停靠的！民進黨這種騙三歲小孩的話，都能掰得出來！有誰還聽過比這更扯的嗎？」

貼文內容大同小異，但重點都是抹黑「高雄路平是為了讓中共軍機停靠」，目前無法查證謠言從何而起，或者是否是有心人拋出的釣魚文。

貼文底下網友們留言「還會有人相信~~~那不是更好笑了嗎!!!」、「 重點是，高雄很多87會相信.」、「是有多怕韓，初選結束了，越黑越扯蛋」、「這種造謠就像當年說中山高速公路是要蓋給國民黨用的。比扯鈴還扯」、「 悲！……南部地下電台的一貫洗腦話術！喜！……南部鄉親兄姊的收音機都被智慧型手機淹沒了 沒再聽了啦！」

(中時電子報)