南投縣觀光處長李孟珍，肯定觀光工廠結盟。（廖志晃攝）

南投縣觀光工廠協會成立，隨即選舉理、監事。（廖志晃攝）

南投縣觀光工廠協會正式成立，創會理事長翁啟富表示，參與協會的觀光工廠各具特色，串連之後，將成為觀光旅遊、學習體驗新動線；南投縣觀光處長李孟珍認為，觀光與教育結合，讓觀光產業向前跨出重要的一大步！

南投縣的觀光工廠，過去都是各自努力，經過南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎大力促成，包括采棉居寢飾文化館、妮娜巧克力夢想城堡、水里蛇窯陶藝文化園區、香里活力豬品牌文化館、本草自然生技園區、光遠燈籠觀光工廠、藏傘閣觀光工廠、集元果觀光工廠等，終於正式結盟成立協會。

林志穎表示，觀光工廠結合風景區旅宿業，可以充實旅遊行程的內涵，讓遊客有更豐富的體驗，將有助於南投縣整體觀光產業發展。竹山鎮長陳東睦表示，竹山工業區小而美，擁有許多優質的觀光工廠，觀迎遊客到竹山體驗。

李孟珍指出，觀光旅遊結合學習的歷程，可以讓人成長，也是旅遊發展的趨勢，包括自由行、高齡長輩及學生的遊學課程，都希望加入觀光工廠的製程學習以及DIY體驗，未來市場很開闊。

(中時 )