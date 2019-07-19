就算再怎麼不爽雷霆最近接連送走韋斯布魯克、保羅喬治兩大球星，這名球迷的行為也太不理性了！根據《看台報告》報導，雷霆總管普雷斯蒂和總教練多諾凡竟然同時收到球迷傳的語音留言，不只揚言殺死兩人，更想用炸彈摧毀一切。

雷霆堪稱今年自由市場最大輸家，因為他們先被保羅喬治強行提出交易申請，只好無奈把他換去快艇跟里歐納德聯手，接著又跟火箭達成韋斯布魯克和保羅互換交易，原本打算再次換走保羅，卻因保羅身背毒藥合約，至今仍送不走保羅。

嚴格來說，雷霆高層做出一連串震撼聯盟交易的起因，還是保羅喬治的無情走人，根本不能怪罪普雷斯蒂或多諾凡，沒想到眼見雷霆從A級球隊，瞬間降級到C級球隊，球迷竟然失去理性做出死亡威脅舉動，只能說是無妄之災。

這名雷霆球迷除了揚言殺死普雷斯蒂和多諾凡，更威脅到他們的家人，「你們交易了保羅喬治，卻留下費爾頓與安卓羅伯生，難道你們這麼不喜歡韋斯布魯克嗎？我想殺了所有人。」目前雷霆已經交由當地執法機關接手調查這次風波。

(中時電子報)