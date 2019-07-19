太陽花運動領袖、新上任的總統府秘書長林飛帆昨日(18日)宣稱，我們的宗教系統，去年1124公投時，很多反同勢力與中國大陸的系統連結在一起。雖然筆者本身對於同婚沒有特別明確的好惡立場，但聽到他這段話，再連結民進黨近期推動的各種修法，卻感到毛骨悚然，因為在民進黨政府統治下，人民的權利日漸緊縮，照他們的邏輯，未來如果民眾反同婚，恐怕也可能被民進黨政府視為「中共代理人」慘遭法辦？

林飛帆昨天表示，除了紅色媒體是主流焦慮外，事實上，在台灣社會基層也出現許多破口被對岸掌握，例如許多村里長跑去中國擔任社區顧問，還有證據顯示，有很多反同勢力是與中國連結的。

他指出，也因為台灣基層被中國滲透嚴重，8月起會在地方上展開一系列的反紅色滲透的巡迴座談，目的在於讓民眾知道「現在發生了什麼狀況」，以及能夠辨別在通訊軟體Line資訊的能力。

他還表示，外媒提及中時、中天被國台辦所控制，若民進黨無法在政策上有具體突破，對於媒體控管作出有效制裁，相信會有許多民眾很不滿意，目前民進黨內已召開多場中共代理人法案的會議，以及民間也舉辦多次座談，希望去管理、介入。

把這段話搭配蔡英文宣示要在9月立法院開議時推動中共代理人法修法，就恍然大悟了，草案規定，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國大陸黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人之代理人，危害國家安全或社會安定。違者處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金。

此外當主管機關有事實合理懷疑台灣地區人民、法人、團體或其他機構為前項代理人者，應通知其本人或其負責人、代理人、受僱人或其他職員到場詢問；必要時，並得命其提出簿冊、文件及相關資料。若受詢問人未到場、無正當理由不為答覆、為虛偽陳述或拒絕提出簿冊、文件及相關資料，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

試想，林飛帆如今做出指控了，往後中共代理人修法通過後，是否只要任何人或團體敢再反對同婚適用民法(目前雖然專法通過，但是並未讓同婚適用民法，而且去年公投是針對採用專法或民法之爭，所以按照林飛帆的邏輯，當時反對適用民法的人，就可能與中共勾結)，就會被認定是中共代理人，就要你提出根本不存在的文件，拿不出來就對你連續重金開罰？這樣誰還敢表態反對？

筆者雖然對於同婚沒有特別明確的好惡立場，但基於尊重他人言論思想自由的觀點，絕對反對這樣的修法，否則今天只要一個立場與執政黨不合就可以被控是中共代理人要被法辦，改天勞工罷工、抗議勞基法修惡是否也可以說成是受中共指使破壞我們的社會穩定？當民眾不滿過早廢核導致缺電上街抗議時，是否也會被戴上中共代理人的紅帽子？我們無法保證執政者都是好人都不會濫用法律，所以必須避免執政者立下語意模糊不清有極大解釋操作空間的法律，除非你有把握對民進黨政府的所有政策永遠感到滿意，否則只要你哪天不滿意某項政策，而上街抗議並參與公投連署時，就算你從沒去過大陸、每次選舉都投民進黨，你也可能被扣上中共代理人的紅帽子。

(中時 )