立法院祕書長林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案，並收受賄款，另被查獲2.4億元來源不明財產，判處林涉貪11罪累計36年，今天上午林錫山帶著口罩，不發一語的默默的自行前往台北地檢署執行科報到入監服刑。

林錫山被控主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元。林錫山為助網遠取得標案，透過立法院資訊處長陳露生、親信陳亮吟等人探詢網遠意見，量身打造標案，或以洩漏招標規格等綁標方式，助網遠取得立院24件資訊系統標案，總金額2億多元。

林錫山一審被判刑16年，高院認定林男觸犯貪汙等12罪，改判處15年徒刑，案經上訴後，最高法院認為，林涉「憑證更新案」部分，高院對林有利證據調查未盡，撤銷此部分發回更審，其他11罪均駁回上訴確定。這11罪累計判刑36年，但目前法律規定，有期徒刑上限為30年，因此檢方將在林入監後，另向高院聲請定應執行刑。

(中時電子報)