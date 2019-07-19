「京都動畫」（京阿尼）第一工作室18日上午遭人潑灑類似汽油的液體縱火，3層樓的鋼筋水泥建築物大半燒毀，現已造成33死36傷。至於傷勢為何如此慘重，火災專家推論可能是「爆燃現象」導致火焰與煙霧瞬間擴散到整棟3層樓建築物，導致建築物內人員逃生不及。

日本朝日新聞報導，日本火災學會名譽會員、東京理科大學大學院名譽教授菅原進一表示，這可能是「爆燃現象」導致火焰與煙霧突然擴散到整棟建築物，才讓災情擴大。

菅原指出，汽油揮發性高，如果室內被潑灑汽油的話，會立刻充滿揮發氣體，一點火的話，火焰可能急遽擴散到樓梯等空間，衝破窗戶玻璃。此時，空氣一旦進入室內，就可能急速燃燒。他表示，京都動畫一樓如果是發生「爆燃現象」的話，在上面樓層的人員幾乎沒有逃難的時間。

京都市消防局表示，根據消防法的規定，這棟建築物屬於「事業場」（工作場所），有別於會有許多不同民眾進出的店鋪、住宿設施等，規定的消防設備標準不同。

報導稱，京都動畫被要求的消防標準是在這棟建築物的一樓須設置一台以上的滅火器以及緊急用警報設備，業者有義務一年進行一次消防設備檢查並報告。京都市消防局表示，這棟建築物都有定期報告，目前並未掌握到這棟建物有違反法令的情況。

(中時電子報)