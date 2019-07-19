新竹縣竹東鎮6歲的楊姓男童8日下午在住家附近巷口發生車禍，經過10天搶救，男童仍不治身亡，使家屬悲痛不已，相關事故也由檢警調查、釐清。

這名男童是8日下午4點許在竹東鎮興農街口發生車禍，當時他剛好搭乘幼兒園娃娃車返回居住處，下車後由家屬陪伴，要走回住家，不過男童卻突然跑到馬路上，恰巧被徐姓男子駕駛車輛撞上，當場陷入昏迷。

楊姓男童由救護車緊急送往新竹馬偕醫院治療，再轉院至林口長庚救治，但經過10天治療，由於男童受傷過重，18日仍不治身亡，此事故也使家屬萬分悲慟。

據了解，男童今年甫自幼兒園畢業，準備要上國小，也深受家屬疼愛，如今突生變故，家屬傷心、難過不已，也期望相關憾事不要再發生。而此案發生後，也使周邊店家、鄰居議論紛紛，由於該路段鄰近學校，也有不少人認為應設標誌，提醒車輛慢行。

榮華里長林子丞獲知此事後，前往男童家屬家中弔唁，他也說，會向縣府爭取相關計畫，期望能解決市中心連接快速道路轉彎或直線車速過快問題，竹東鎮公所也將在人行道、轉彎處裝設黃色立桿禁止停車，提醒用路人注意，避免再發生意外。

(中時 )